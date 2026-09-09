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Как кризис немецкого автопрома отразится на россиянах? Прогноз эксперта

Хайцеэр: кризис автопрома в Германии не влияет на РФ, машины везут через Китай

Немецкий автопром штормит, а вот российский рынок словно в стороне.

Такую точку зрения озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, машины из Германии в нашу страну по-прежнему ввозят, в том числе через Китай, и даже санкции этому не мешают.

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Хотя у немецких брендов сейчас другие сложности: все больше покупателей уводят китайские конкуренты, конкуренция становится невыносимой. Особенно остро это чувствуется в электромобильном сегменте. Из-за этого обсуждается сокращение рабочих мест и закрытие заводов.

Ранее «За рулем» объяснил, каковы шансы Volkswagen на выход из кризиса.

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Источник:  Autonews
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