Почему короткие поездки сокращают жизнь мотора

Механик рассказал, как очистить двигатель от нагара раскруткой до 4500 оборотов

Постоянные пробки и рваный ритм движения воспринимаются водителями как щадящий режим для авто.

Однако эксперты, включая автомеханика Дениса Хромова, уверяют: именно такая эксплуатация постепенно убивает силовой агрегат, провоцируя накопление несгоревших остатков топлива на поршневой группе и клапанах.

Опубликованные на Pravda.Ru рекомендации специалиста разъясняют, почему машине нужна «встряска».

Дело в том, что мотор, который не выходит на рабочие температуры, не способен полностью сжигать топливную смесь. В результате на стенках камеры сгорания и деталях образуется липкий слой, который со временем уплотняется и превращается в твердый нагар. Устранить многолетние отложения одной поездкой не выйдет – тут нужна системная профилактика, а не разовые экстремальные нагрузки.

Механик предлагает действовать иначе: выехать на свободную трассу и дать двигателю поработать несколько минут в зоне 4000-4500 оборотов в минуту. При таких условиях температура горения подскакивает, что позволяет выжигать свежие загрязнения, не нанося вреда деталям. Ключевое условие – полный прогрев силового агрегата и отсутствие превышения допустимой нагрузки.

Впрочем, владельцам автомобилей с автоматом придется проявить хитрость. Умные трансмиссии запрограммированы на экономию и быстро переходят на высшие передачи, не давая коленвалу раскрутиться до нужных значений. Активный спортивный режим решает эту задачу: он задерживает переключения, сохраняя мотор в требуемом диапазоне оборотов.

Существует и обратная сторона медали, о которой предупреждает Хромов. Долгая езда на предельных оборотах вместо пользы принесет вред – перегрев элементов и деградацию моторного масла из-за ускоренного окисления. Разумная профилактика должна быть кратковременной, после чего нужно возвращаться к стандартному ритму движения.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!