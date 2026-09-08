Страховщики нашли способ защитить машины от дронов
Страховой рынок пополнился новым продуктом: теперь автовладельцы могут застраховать машину от ударов дронов.
Компания «Абсолют Страхование» выпустила отдельный полис, который не привязан к действующему каско или ОСАГО.
Годовой тариф варьируется от 3 до 8 тысяч рублей – в зависимости от покрытия (400 тыс., 1 млн или 2 млн рублей).
Страховщики уверяют, что страховка покроет как полное уничтожение, так и локальные повреждения от БПЛА, их фрагментов или упавших частей, если инцидент будет классифицирован как теракт или диверсия.
В компании уточнили, что стандартное каско редко включает этот риск, а новый полис можно оформить как самостоятельную защиту или как дополнение к уже имеющемуся договору.
Эксперты советуют выбирать лимит исходя из рыночной цены авто и стоимости ремонта: при тотальной гибели выплатят сумму в рамках лимита, при частичных повреждениях – компенсируют реальный ущерб.
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