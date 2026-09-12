Маленький, медленный, но супердешевый — это VinFast VF 2

Крошечный VinFast VF 2 в перспективе хотят продавать за пределами Вьетнама

Двухдверный микрокар VinFast VF 2 имеет мощность 40 л.с., максимальную скорость 80 км/ч и запас хода 210 км.

Компания дала понять, что автомобиль может позиционироваться как альтернатива гольф-карам, подобно модели Topolino.

VinFast VF 2

У VinFast были грандиозные планы, но все пошло не по сценарию. Однако компания не сдается и недавно намекнула, что их новый микрокар в итоге может появиться в Европе и Соединенных Штатах. Они также отметили успех Citroën Ami и Fiat Topolino, причем последний уже доступен в Америке.

Затем компания перешла к VF 2 – своей самой маленькой модели. Этот двухдверный четырехместный автомобиль имеет длину 3090 мм, ширину 1496 мм и высоту 1663 мм, колесная база составляет 2065 мм. Для сравнения: Fiat 500e длиннее более чем на 540 мм.

Несмотря на крошечные размеры, VF 2 во Вьетнаме стоит всего 7214 долларов (188 миллионов донгов) – «примерно столько же, сколько премиальный мотоцикл». При сверхнизкой цене модель оснащена светодиодными фарами, кондиционером, 7-дюймовым дисплеем и 13-дюймовыми легкосплавными дисками. В оснащение также входит ряд систем безопасности, включая подушку безопасности водителя, антиблокировочную систему тормозов и систему курсовой устойчивости.

VinFast VF 2

Мощность обеспечивается батареей емкостью 18,3 кВт·ч, которая питает электродвигатель, расположенный сзади и развивающий 40 л.с. и 65 Н·м крутящего момента. Запас хода – до 210 км по циклу NEDC. При разряженной батарее 24-киловаттное зарядное устройство быстрого постоянного тока может зарядить ее с 10% до 70% примерно за 34 минуты.

Эти показатели не слишком впечатляют, но в VinFast отметили, что они идеально подойдут для «городских водителей, которые часто ездят в одиночку». Это довольно нишевый рынок, но сверхдешевый автомобиль определенно имеет свою привлекательность, даже несмотря на ограничение максимальной скорости 80 км/ч.

В компании также заявили: «Во многих развитых странах даже автомобили начального уровня становятся все дороже, и средняя цена нового автомобиля к концу прошлого года превысила 50 000 долларов». Явно намекая на то, что на ее продукцию покупатель уж точно найдется.

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