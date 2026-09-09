В России изменилась стоимость Hyundai и Kia нашей сборки: актуальные цены

Solaris повысил цены на кроссовер HC и кросс-хэтчбек KRX в сентябре 2026 года

В сентябре российский бренд Solaris скорректировал стоимость двух моделей местной сборки. Речь идет о кроссовере HC (преемнике Hyundai Creta) и кросс-хэтчбеке KRX (ранее известном как Rio X). Машины прибавили в цене 70 и 50 тысяч рублей соответственно, причем часть модификаций вообще убрали из актуальных прайс-листов.

Для Solaris HC подорожание в 70 тысяч рублей затронуло все доступные комплектации: от базовой «Прайм» за 2 570 000 рублей до топовой «Престиж Смарт» с ценником 3 985 000 рублей. Но самым неприятным сюрпризом стало исчезновение двух полноприводных версий с 1,6-литровым мотором мощностью 121 сила и автоматической коробкой. Речь о «Фэмили», стоившей 3 105 000 рублей, и «ЛайфСтайл» за 3 290 000 рублей.

Solaris HC

Вообще, силовая линейка кроссовера зависит от выбранного исполнения. Покупателям доступны два атмосферных двигателя: 1,6-литровый, развивающий 123 силы на переднеприводных версиях и 121 – на полноприводных, а также 2,0-литровый агрегат мощностью 149,6 л.с. Младший мотор сочетается с шестиступенчатой механикой либо классическим автоматом, а вот старшему положена исключительно автоматическая трансмиссия.

Кросс- хэтчбек Solaris KRX также обновил ценник – все комплектации прибавили по 50 тысяч рублей. Теперь диапазон выглядит так: «Комфорт» за 2 585 000 рублей, «Люкс АВ» за 2 700 000 рублей, «Стиль» за 2 775 000 рублей, «Престиж» за 2 865 000 рублей и «Премиум» за 3 010 000 рублей. При этом ассортимент исполнений заметно просел: из списка убрали единственную оставшуюся модификацию с механической коробкой – «Люкс АВ», которая ранее оценивалась в 2 435 000 рублей.

Solaris KRX

Технически KRX унифицирован: под капотом безальтернативно устанавливается 123-сильный атмосферник объемом 1,6 литра, работающий в паре с шестиступенчатым автоматом. То есть выбор тут теперь сводится только к уровню оснащения.

Кстати, это уже не первое подобное изменение за последнее время. Еще в августе бренд переписывал прайсы: тогда седан KRS и кросс-хэтчбек KRX лишились базовых комплектаций «Комфорт» с механической коробкой, что подняло минимальные цены на 110 и 100 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что сборка Solaris налажена на площадке бывшего завода Hyundai в Сестрорецке под Санкт-Петербургом. Формально о прекращении выпуска никто не объявлял, однако, по данным сразу нескольких осведомленных источников, за 2026 год на предприятии не произвели ни одного автомобиля этой марки.

«За рулем» уже рассказывал, какие машины подорожали и какие подешевели в начале сентября.

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