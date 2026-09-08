Какие машины подорожали и какие подешевели в начале сентября

Эксперт Мосеев рассказал, какие автомарки подняли цены с 31 августа по 4 сентября

На минувшей неделе прайс-листы автомобильных дистрибьюторов снова не остались без изменений. Эксперт Олег Мосеев совместно с CARgument проследил за обновлениями в период с 31 августа по 4 сентября. Результат ожидаемый: в большинстве случаев цены пошли вверх.

Tenet поднял цены на все комплектации 2026 года:

T4L, T7. Цены выросли на 50 000 рублей.

Geely поднял цены на комплектации 2026 года:

Cityray. Цены на все комплектации 2026 года выросли на 30 000 рублей.

Coolray. Цена на комплектацию Exclusive/Эксклюзив 26PY выросла на 20 000 рублей (+0,7%).

EX5 Hybrid. Цены на все комплектации 2026 года выросли на 15 000 рублей.

Okavango. Цены на все комплектации 2026 года выросли на 60 000 рублей.

Belgee поднял цены на комплектации 2026 года:

X50+. Цены на комплектации Onyx/Оникс и Prestige/Престиж 26PY выросли на 20 000 рублей.

Changan изменил цену на комплектацию 2026 года:

UNI-S New. Цена на комплектацию Luxe/Люкс 26PY выросла на 50 000 рублей (+1,7%).

Jaecoo поднял цены на комплектации 2026 года:

J6. Цены на комплектации Active/Актив и Prestige/ Престиж 26PY выросли на 30 000−50 000 рублей.

J7. Цены на комплектации Comfort/Комфорт, Prestige/Престиж и Prestige/Престиж 26PY выросли на 60 000 рублей.

J8. Цены на все комплектации выросли на 41 000−46 000 рублей.

Jeland поднял цены на комплектации 2026 года:

J6. Цены на комплектации Active/Актив, Prestige/Престиж и Prestige/Престиж 4WD 26PY выросли на 30 000−50 000 рублей.

J7. Цены на все версии комплектаций Prestige/Престиж и Prestige+/Престиж+ 26PY выросли на 60 000 рублей.

Jetour пересмотрел скидки на комплектации 2026 года:

T1. Скидка на комплектации Premium/Премиум и Prestige/Престиж 26PY выросла на 15 000 рублей (+20%).

X70 Plus. Скидка на все комплектации снизилась на 100 000 рублей.

Omoda подняла цены все комплектации 2026 года:

C5. Цены выросли на 50 000 рублей.

Solaris поднял цены на все комплектации 2025 года:

HC. Цены выросли на 70 000 рублей.

KRX. Цены выросли на 50 000 рублей.

«Москвич» пересмотрел скидку на комплектации 2025−2026 годов:

Москвич 3. Скидка на все комплектации 2025 года в размере 360 000 рублей отменена, а на комплектации 2026 года снижена на 100 000 рублей (-28%).

12. Цены на комплектации 12_2, 12_3.1 и 12_3.2 26PY выросли на 200 000−300 000 рублей.

JAC отменил скидку на все комплектации 2026 года:

T9. Скидка в размере 100 000 рублей отменена.

KGM обновил условия на комплектации 2024−2025 годов:

Rexton. Цены на все комплектации 2024−2025 годов снизились на 250 000 рублей.

Torres. Скидка на все комплектации 2025 года выросла на 70 000−200 000 рублей.

Soueast снизил скидку на все комплектации 2026 года:

S06. Скидка снизилась на 70 000 рублей (-28%).

Bestune обновил скидки на комплектации 2024−2025 годов: B70. Скидка на комплектации 2024 года выросла на 50 000−100 000 рублей. T90. Скидка на комплектации 24−25 годов выросла на 200 000 рублей (+29%). BAIC поднял цены на все комплектации 2025 года: U5 Plus. Цены выросли на 41 000−60 000 рублей.



Esteo поднял цены на комплектации 2026 года:

Exlantix ET8. Цена на комплектацию Top/Топ 26PY выросла на 200 000 рублей (+2,7%).

V27. Цена на комплектацию Premium/Премиум 26PY выросла на 170 000 рублей (+3%).

При этом по-прежнему доступным остается кроссовер Toyota дешевле 2 млн рублей, о котором «За рулем» уже рассказывал.

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