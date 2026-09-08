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Какие машины подорожали и какие подешевели в начале сентября

Эксперт Мосеев рассказал, какие автомарки подняли цены с 31 августа по 4 сентября

На минувшей неделе прайс-листы автомобильных дистрибьюторов снова не остались без изменений. Эксперт Олег Мосеев совместно с CARgument проследил за обновлениями в период с 31 августа по 4 сентября. Результат ожидаемый: в большинстве случаев цены пошли вверх.

Tenet поднял цены на все комплектации 2026 года:

  • T4L, T7. Цены выросли на 50 000 рублей.

Geely поднял цены на комплектации 2026 года:

  • Cityray. Цены на все комплектации 2026 года выросли на 30 000 рублей.
  • Coolray. Цена на комплектацию Exclusive/Эксклюзив 26PY выросла на 20 000 рублей (+0,7%).
  • EX5 Hybrid. Цены на все комплектации 2026 года выросли на 15 000 рублей.
  • Okavango. Цены на все комплектации 2026 года выросли на 60 000 рублей.

Belgee поднял цены на комплектации 2026 года:

  • X50+. Цены на комплектации Onyx/Оникс и Prestige/Престиж 26PY выросли на 20 000 рублей.

Changan изменил цену на комплектацию 2026 года:

  • UNI-S New. Цена на комплектацию Luxe/Люкс 26PY выросла на 50 000 рублей (+1,7%).

Jaecoo поднял цены на комплектации 2026 года:

  • J6. Цены на комплектации Active/Актив и Prestige/ Престиж 26PY выросли на 30 000−50 000 рублей.
  • J7. Цены на комплектации Comfort/Комфорт, Prestige/Престиж и Prestige/Престиж 26PY выросли на 60 000 рублей.
  • J8. Цены на все комплектации выросли на 41 000−46 000 рублей.

Jeland поднял цены на комплектации 2026 года:

  • J6. Цены на комплектации Active/Актив, Prestige/Престиж и Prestige/Престиж 4WD 26PY выросли на 30 000−50 000 рублей.
  • J7. Цены на все версии комплектаций Prestige/Престиж и Prestige+/Престиж+ 26PY выросли на 60 000 рублей.

Jetour пересмотрел скидки на комплектации 2026 года:

  • T1. Скидка на комплектации Premium/Премиум и Prestige/Престиж 26PY выросла на 15 000 рублей (+20%).
  • X70 Plus. Скидка на все комплектации снизилась на 100 000 рублей.

Omoda подняла цены все комплектации 2026 года:

  • C5. Цены выросли на 50 000 рублей.

Solaris поднял цены на все комплектации 2025 года:

  • HC. Цены выросли на 70 000 рублей.
  • KRX. Цены выросли на 50 000 рублей.

«Москвич» пересмотрел скидку на комплектации 2025−2026 годов:

  • Москвич 3. Скидка на все комплектации 2025 года в размере 360 000 рублей отменена, а на комплектации 2026 года снижена на 100 000 рублей (-28%).
  • 12. Цены на комплектации 12_2, 12_3.1 и 12_3.2 26PY выросли на 200 000−300 000 рублей.

JAC отменил скидку на все комплектации 2026 года:

  • T9. Скидка в размере 100 000 рублей отменена.

KGM обновил условия на комплектации 2024−2025 годов:

  • Rexton. Цены на все комплектации 2024−2025 годов снизились на 250 000 рублей.
  • Torres. Скидка на все комплектации 2025 года выросла на 70 000−200 000 рублей.

Soueast снизил скидку на все комплектации 2026 года:

  • S06. Скидка снизилась на 70 000 рублей (-28%).

  • Bestune обновил скидки на комплектации 2024−2025 годов:

    • B70. Скидка на комплектации 2024 года выросла на 50 000−100 000 рублей.
    • T90. Скидка на комплектации 24−25 годов выросла на 200 000 рублей (+29%).

    BAIC поднял цены на все комплектации 2025 года:

    • U5 Plus. Цены выросли на 41 000−60 000 рублей.

Esteo поднял цены на комплектации 2026 года:

  • Exlantix ET8. Цена на комплектацию Top/Топ 26PY выросла на 200 000 рублей (+2,7%).
  • V27. Цена на комплектацию Premium/Премиум 26PY выросла на 170 000 рублей (+3%).

При этом по-прежнему доступным остается кроссовер Toyota дешевле 2 млн рублей, о котором «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  канал Олега Мосеева в Max
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