Нужно ли заряжать кальциевый аккумулятор повышенным напряжением? Проверили на практике

Ставим точку в споре автомобилистов: каким напряжением нужно заряжать кальциевый аккумулятор

Каким напряжением нужно заряжать кальциевый аккумулятор — 14,8 или 16 В? Этот вопрос много лет вызывает споры среди автомобилистов. Чтобы проверить оба варианта на практике, на Курском аккумуляторном заводе провели эксперимент с двумя одинаковыми батареями премиального класса FORSE емкостью 60 А·ч.

Перед испытанием аккумуляторы привели к одинаковому состоянию и частично разрядили: из каждой батареи было снято около 11 А·ч. Затем одну АКБ заряжали при напряжении 14,8 В, вторую — при 16 В. Максимальный зарядный ток в обоих случаях ограничили на уровне 15 А.

Что произошло при 16 В

В начале зарядки ток достиг 15 А, однако уже через час существенно снизился. В дальнейшем батарея продолжала заряжаться небольшим током — около 1 А.

За 20 часов через аккумулятор прошло 22,33 А·ч — примерно вдвое больше, чем было снято при предварительном разряде.

Но это не означает, что батарея накопила вдвое больше энергии. После восстановления заряда поступающая энергия начинает частично расходоваться на побочные электрохимические процессы, в том числе разложение воды в электролите.

Это проявилось и в температуре: аккумулятор нагрелся до 43 °C. При высоком зарядном напряжении также усиливается газовыделение и расход воды, что при регулярном применении такого режима может отрицательно сказаться на ресурсе батареи.

А что при 14,8 В?

Вторая батарея также начала принимать ток до 15 А. Примерно через полчаса ток начал снижаться, а на заключительном этапе составлял менее 1 А.

За время испытания аккумулятор принял 11,86 А·ч — практически столько же, сколько было снято при предварительном разряде.

При этом батарея восстановила заряд практически полностью, а максимальная температура составила около 35 °C

Так нужны ли кальциевому аккумулятору 16 В?

Результаты эксперимента показали, что для испытанных аккумуляторов FORSE напряжения 14,8 В оказалось достаточно для восстановления заряда практически до 100%.

Повышение напряжения до 16 В не дало батарее дополнительной полезной емкости: значительная часть дополнительного заряда расходовалась уже после восстановления батареи и сопровождалась более сильным нагревом, газовыделением и разложением воды.

Поэтому использовать 16 В как обязательное условие для полного заряда кальциевой батареи оснований нет. В проведенном эксперименте более щадящий режим 14,8 В позволил восстановить заряд аккумулятора без избыточного нагрева и перезаряда.

Однако режим зарядки необходимо выбирать с учетом состояния аккумулятора и рекомендаций его производителя.

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