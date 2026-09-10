Российский авторынок вырвался на второе место в Европе

«Автостат»: Россия заняла второе место в Европе по продажам новых авто в августе

Вопреки падению продаж, российский авторынок умудрился взлететь сразу на три позиции в европейском рейтинге. По итогам августа 2026 года наша страна заняла второе место, уступив лишь Германии. Соответствующие данные 9 сентября обнародовало агентство « Автостат», опирающееся на подсчеты консалтинговой компании GlobalData.

Еще в июле Россия довольствовалась пятой позицией. Однако спустя месяц картина радикально изменилась: с результатом 114 285 проданных новых легковых автомобилей наша страна оказалась на второй строчке, пусть и с отрицательной динамикой в 6,5% относительно прошлого года. Лидером же остается Германия, где за август реализовано 212 563 машины, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

Тройку лидеров замыкает Франция с показателем 94 351 проданный автомобиль – это плюс 7,4% к августу 2025-го. Чуть меньше, 94 236 машин, продано в Великобритании, занявшей четвертую строку (+13,7%). Примечательно, что еще в июле британский рынок был вторым в Европе, однако в конце лета он традиционно проседает.

Сезонный фактор сыграл ключевую роль в перестановке сил. Дело в том, что в Великобритании август никогда не был удачным месяцем для дилеров: покупатели намеренно откладывают приобретение авто до сентября. Именно в сентябре, как и в марте, в Соединенном Королевстве меняется идентификатор на номерных знаках, что автоматически снижает привлекательность покупки в конце лета.

Пятерку лучших закрывает Италия – 69 411 реализованных экземпляров (+3,2%). Следом за ней расположилась Испания с результатом 68 544 машины и ростом на 11,8%.

Дмитрий Ярыгин, руководитель стратегических проектов «Автостата», обращает внимание на любопытный парадокс: среди всех крупнейших рынков Европы именно российский показал в августе единственную отрицательную динамику. Впрочем, это обстоятельство не помешало стране подняться в рейтинге. По словам эксперта, последний месяц лета в Европе вообще отличается традиционно низкой покупательской активностью, чему способствует и разгар сезона отпусков.

Тем временем европейская автопромышленность сталкивается с вызовами, которые могут кардинально изменить расклад сил. Глава производителя автокомпонентов Gestamp Франсиско Риберас 8 сентября заявил: если Европа не сможет сохранить индустрию и выстроить выгодное взаимодействие с китайскими автопроизводителями, она рискует вовсе лишиться автомобильной отрасли. Риберас подчеркнул, что автопром служит опорой для множества смежных секторов – сталелитейной, алюминиевой, стекольной и химической промышленности.

О том, какие автомобили стали бестселлерами российской сборки, «За рулем» уже рассказывал.

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