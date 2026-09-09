Кроссоверы рулят: названы бестселлеры российской сборки

Китайские бренды и отечественная классика: кто возглавил рейтинг «СберАвто»

Аналитики платформы «СберАвто» подвели итоги и обнародовали десятку самых востребованных автомобилей, собранных на территории России.

Как выяснилось, бесспорным фаворитом среди покупателей стал сегмент SUV – кроссоверы уверенно доминируют в списке, вытеснив на вторые роли седаны и хэтчбеки.

В топовый перечень вошли модели Jetour Dashing, Tenet T7, Tenet T4, Haval Jolion, Jetour X70 Plus, а также Changan Uni-S, Haval M6, Jetour T2, Haval H7 и Haval F7.

Если говорить о ценовой политике, то приобретение новой иномарки российской сборки через интернет обходится покупателям в среднем в 2,2 млн рублей. В то время как за классический отечественный автомобиль с конвейера просят около 1,4 миллиона.

Бренд Jetour оказался лидером по количеству регионов присутствия, обойдя конкурентов в 16 субъектах страны.

Начинающий игрок на рынке, марка Tenet, также чувствует себя уверенно и становится самой популярной еще в 10 регионах. Например, жители Санкт-Петербурга чаще других оформляют заказы на Jetour и Tenet именно онлайн, тогда как в Краснодарском крае лидирует Haval. Московская область, в свою очередь, отдает предпочтение Changan.

В категории автомобилей российских брендов бессменными фаворитами остаются Lada и Solaris – эти модели выбирают для покупки через Сеть жители столицы, Самарской и Нижегородской областей, а также Пермского и Краснодарского края.

Отдельного внимания заслуживает сегмент «зеленых» автомобилей. В первом полугодии 2026 года среди гибридов отечественного производства не было равных кроссоверу Voyah Free. А среди полностью электрических моделей лучшие показатели продаж продемонстрировал седан Evolute i-Pro. Обе эти модели сходят с конвейера завода «Моторинвест» в Липецкой области.

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