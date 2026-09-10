Флагманский внедорожник известной марки прибавит в длине: особенности новинки

Минпром КНР рассекретил удлиненный гибридный внедорожник GWM Tank 700

База китайского Минпрома пополнилась официальной информацией о новинке от GWM – удлиненном гибридном Tank 700. Судя по опубликованным материалам, премьера внедорожника уже не за горами.

На изображениях автомобиль показан строго с аэродинамическим обвесом, который россиянам знаком по версии Edition One. От обычного Tank 700 машину отличают оригинальная решетка радиатора, иные бамперы, пороги и антикрыло на крышке багажника.

Еще одна особенность – два варианта окраски декоративных деталей и колесных дисков: золотистый и черный матовый. Похоже, яркое и богатое решение приберегут для топового исполнения.

GWM Tank 700

Кузов растянулся в длину до 5445 мм – на 340-355 мм больше исходного. По ширине новинка достигает 2126 мм (плюс 4-65 мм), по высоте – 2021 мм (плюс 36-69 мм). Колесная база увеличена до 3150 мм, что на 150 мм больше прежней. Плюс ко всему салон теперь шестиместный.

GWM Tank 700

Салон и техническая начинка

Фото интерьера пока нет, но, вероятно, он повторяет обычный Tank 700. Можно ожидать большой сенсорный экран, физические кнопки для управления функциями, массивный центральный тоннель с элементами выбора режимов движения и трансмиссии, а также виртуальную приборную панель и брутальный мультируль.

Об оснащении информации нет, зато известно, что новинка сможет получить 20- или 22-дюймовые диски. По всей видимости, автомобиль построили на той же рамной платформе, что и короткий Tank 700, так что серьезно переделывать силовую часть не стали.

GWM Tank 700

Разработчики предложат две гибридные версии. В младшей используется установка Hi4-Z с 2,0-литровым турбомотором E20NB мощностью 252 л.с.; параметры электромоторов не раскрываются. Зато известна батарея на 59 кВт·ч – ее хватает на 190 км без запуска ДВС по циклу WLTP.

Старшее исполнение по-настоящему впечатляет: под капотом 3,0-литровый наддувный V6, выдающий 360 л.с. Остальные технические детали пока неизвестны. Примечательно, что у такой версии на крышке багажника красуются буквы «GF» – не исключено, что перед нами намек на высокопроизводительную модификацию.

Рынок и будущее Tank 800

Удлинение флагмана выглядит закономерной реакцией на обостряющуюся конкуренцию: бренд Tank, который по сути и создал в Китае сегмент премиальных рамных внедорожников, в последнее время сдал позиции. Ранее, к слову, аналогичную операцию проделали с обновленным Tank 300.

Отдельная тема – суперлакшери-модель Tank 800, которая никак не появится на рынке. Судя по всему, мешает 4,0-литровый V8, который до сих пор не довели до ума: инженеры, вероятно, столкнулись с проблемами экономичности или ресурса.

Выпускать машину без чисто бензиновой версии, по всей видимости, не хотят. Хотя можно смонтировать на нее уже обкатанную систему Hi4-Z – тогда Tank 800 не остался бы мальчиком для битья.

Возможно, за буквами скрывается специальная версия, как у Avatr, о неожиданном анонсе которого «За рулем» уже рассказывал.

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