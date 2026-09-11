Как подготовить машину к длительной стоянке в гараже зимой? Советы эксперта

Перед стоянкой осенью и зимой нужно подспустить резину и утеплить гараж

К долгому простою в холодное время года автомобиль лучше готовить заранее – на этом акцентировал внимание автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов. Ничего сложного, по сути, делать не придется, зато машина переживет осенне-зимний сезон спокойнее.

Отдельного внимания заслуживают шины.

«Немножко подспустите резину, оборудуйте гараж под теплое хранение. Если есть возможность обшить его утеплителем – это будет плюс», – рассказал эксперт.

Что до гаража, то утепление здесь лишним не станет – особенно если техника остается без движения не день и не два. Впрочем, даже без обшивки утеплителем помещение можно подготовить к холодам, а сама рекомендация эксперта сводится к двум простым шагам.

Также перед длительной стоянкой необходимо осмотреть и почистить салон автомобиля, посоветовал он.

«Всё, что есть в машине, убираем. Потому что бывает такое, что бутылочки, которые остались у вас от лета, они замерзают и разрывают пластик. Элементы, которые требуют смазки, нужно смазать. Возможно такое, что смазываются и резиновые элементы, чтобы они потом не потрескались, не разрушились», – добавил Славнов.

О том, какие работы по машине можно сделать самому, «За рулем» уже рассказывал.

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