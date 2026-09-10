Сэкономить на ТО: 5 работ, которые можно проделать самому

Эксперт Ревин объяснил, как сэкономить 500-3000 рублей на обслуживании своей машины

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Обслуживание автомобиля – дело достаточно дорогое, особенно если вы много ездите и не привыкли «забивать» на кажущиеся необязательными процедуры.

Конечно, возможность выполнения некоторых работ самостоятельно определяется наличием технических навыков и места проведения работ.

Но все работы по техническому обслуживанию можно разделить на вполне ординарные, которые можно выполнять запросто из года в год, и на те, которые более редки и требуют сложного оборудования или изготовления каких-то трудоемких приспособлений.

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1. Замена масла в двигателе (экономия до 2000 руб.)

Эту процедуру могут выполнять даже владельцы новых автомобилей, находящихся на гарантии. Рекомендованные интервалы замены масла порой очень велики, но если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то заботливый хозяин готов сократить периодичность вдвое. Однако, если при этом он обратится к дилеру, то чек за работу будет велик. Лучше самому залить масло и сменить фильтр. Последний, во избежание недоразумений с гарантией, лучше поставить оригинальный.

А владельцам немолодых машин с истекшей гарантией просто дешевле менять масло самостоятельно. Сэкономите 500 — 2000 рублей в зависимости от крутизны вашей машины и сервиса, на который вы обратились.

Основных способов – два:

откачать масло насосом через трубку щупа или

слить через пробку в поддоне.

Первый способ позволяет провести работу хоть в уголке двора многоквартирного дома. А для второго желательна смотровая канава или эстакада, хотя владельцы машин с приличным клиренсом могут обойтись тазиком. Но эта процедура все же более грязная. Доступ к масляному фильтру у разных машин может быть и легким, когда его можно снять сверху, и не совсем удобным, когда придется забираться под машину.

Замена масла откачкой.

2. Замена воздушного и салонного фильтров (экономия 500 руб.)

Воздушные фильтры, как и салонные, приходится менять чаще, чем положено по регламенту, если машина эксплуатируется на пыльных, степных и грунтовых дорогах.

Конечно, работа недорогая – меньше 500 рублей, но тратить время на поездку к специалистам нецелесообразно.

Процедура замены воздушного фильтра элементарна практически у всех автомобилей. А о замене салонного фильтра мы недавно писали.

3. Замена тормозных колодок (экономия от 3000 руб.)

Процедура элементарная для передних дисковых тормозных механизмов. Если все откручивается, направляющие пальцы не заклинены, а поршни свободно вдавливаются, то буквально за несколько минут можно поставить новые колодки и ездить дальше. Дольше колесо снимать... Более вдумчивые автолюбители заменят смазку направляющих пальцев. А если что-то совсем плохо, то можно собрать все на место и потихоньку доехать до сервиса. Кстати, для работы лучше использовать подкатные тележки, мы такие недавно испытывали. Некоторые трансформируются в удобный стульчик.

С тормозными механизмами задних колес возни больше. Например, стояночный тормоз на Гранте до сих пор нужно «отпускать», забравшись под середину автомобиля. На дороге или во дворе – никак. У других машин сложнее конструкция дисковых задних тормозов из-за встроенного привода стояночного тормоза. Стоимость работы на сервисе – примерно 3000 рублей за передние колодки и ощутимо выше за задние.

4. Замена тормозной жидкости (экономия 3000 руб.)

Менять жидкость в тормозных механизмах следует не реже чем раз в 2-3 года. И самым простым методом будет простая проливка жидкости из бачка до колесного цилиндра. При самостоятельной замене на ровной площадке достаточно снять колесо, откачать жидкость из бачка и налить доверху новую. Подробно мы описали процесс тут.

Отворачиваем штуцер прокачки и ждем, когда после темной старой жидкости пойдет свежая светлая.

Ускорить процесс можно, втягивая жидкость большим шприцом через трубочку, надетую на штуцер прокачки. А чтобы воздух не подсасывался по резьбе, на штуцер можно намотать ленту ФУМ.

5. Очистка скрытых полостей

У большинства автомобилей имеются три места, в которых накапливается грязь, семена и листья деревьев. Первое – это пространство под ветровым стеклом, откуда происходит забор воздуха в климатическую систему и где расположен механизм стеклоочистителей. Если грязь накопилась в этом месте, называемом коробом воздухопритока, то в дождь будут интенсивно потеть стекла, воздух в салоне будет затхлым, а электромотор вентилятора отопителя будет работать шумно из-за попавших листьев.

Другие два места расположены «ниже по течению». В полости обоих передних крыльев из подкапотного пространства и короба воздухопритока попадают загрязнения, а поскольку дренажные отверстия очень невелики, там и накапливаются. Отложения грязи и прелых листьев ускоряю коррозию.

И эти места вполне можно очистить самостоятельно. Сверху – сняв поводки стеклоочистителей и пластмассовые панели. Полости под крыльями – сняв колесо, отсоединив брызговик и подкрылок.

Такое количество грязи накопилось в полости крыла за два года.

А вот эти операции по ремонту и обслуживанию лучше доверить автосервису!