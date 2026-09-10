Профсоюз: сотрудники Renault против перевода предприятий на выпуск вооружений

Французский автогигант Renault оказался в центре спора о перепрофилировании гражданских мощностей под нужды армии.

Значительная доля персонала действующих предприятий компании не поддерживает идею выпускать вооружения на месте автомобилей. Об этом в эфире телеканала LCI сообщил Флоран Гримальди, представляющий в компании профсоюз CGT.

По его словам, курс на наращивание военных бюджетов вызывает у заводчан отторжение. Люди не понимают, почему миллиарды уходят в оборонку, тогда как школы, больницы и пожарные службы по-прежнему нуждаются в финансировании. Гримальди передал настроения коллективов: сотрудники приходили на Renault, чтобы собирать машины, а не оружие.

Особую тревогу у работников вызывает то, что отказ от участия в военных заказах может обернуться потерей места. Перед людьми, по сути, ставят жесткий выбор: либо согласие на выпуск военной продукции, либо закрытие предприятия и увольнения.

Комментируя призывы президента Эммануэля Макрона к вооружению, представитель CGT напомнил высказывание писателя Анатоля Франса, сделанное еще в 1922 году. Франс отмечал, что люди «думают, что умирают за Родину, а на самом деле умирают ради промышленников». Гримальди добавил, что заводчане не хотят пройти через новую войну, чтобы в этом убедиться.

Напомним, в январе Renault договорилась с французскими военными о производстве беспилотников. Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на европейские страны, а наращивание военных расходов в Европе лишь повышает напряженность.

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