Пять простых проверок: что водитель может сделать сам, не заезжая на СТО

Эксперт Fit Service назвал основные узлы для самостоятельного контроля

Регулярный осмотр автомобиля помогает вовремя заметить неисправности и избежать дорогого ремонта.

Технический специалист сети Fit Service Никита Родионов рассказал, какие проверки водитель вполне может выполнить своими силами.

Первое, на что стоит обращать внимание, – шины. Это единственная часть машины, которая постоянно контактирует с дорогой. Проверять их желательно не реже раза в месяц. Недостаточно просто убедиться, что колесо не спущено: нужно осмотреть боковины на предмет порезов, вздутий и трещин.

Также автомобилист способен самостоятельно контролировать уровень технических жидкостей – моторного масла, охлаждающей и омывающей. Делать это лучше на ровной площадке и на остывшем двигателе. Особого внимания требует тормозная жидкость: ее уровень можно оценить визуально, но доливать ее без выяснения причины утечки специалист не советует.

Перед поездкой полезно проверить работу световых приборов: ближнего света, габаритов, поворотников, стоп-сигналов и фонарей заднего хода. Не лишним будет оценить состояние щеток стеклоочистителей и наличие омывающей жидкости.

И еще одна простая, но важная привычка – смотреть на место стоянки. Прозрачная лужица под машиной в жару чаще всего оказывается конденсатом от кондиционера и не является проблемой. А вот маслянистые пятна, цветные следы антифриза, запах топлива или резкий химический запах – серьезный повод записаться в автосервис.

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