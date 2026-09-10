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Названы самые популярные марки мотоциклов в РФ

Автостат: продажи мотоциклов в России неуклонно растут с февраля

В августе россияне купили 6165 новый мотоцикл – это на 6,7% больше, чем в том же месяце год назад.

Впервые прирост по отношению к прошлому году был зафиксирован еще в феврале и с тех пор демонстрируется каждый месяц – таким образом, рынок новых мотоциклов растет уже седьмой месяц подряд. А августовские продажи на 44% состояли из продукции всего пяти брендов. Неизменный лидер Regulmoto, продавший 958 единиц техники, держит преследователей на солидном расстоянии: у марки Voge только 556 реализованных мотоциклов.

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В топ-3 также вошел Motoland (550 шт.), за которым следует Racer (435 шт.), а замыкает первую пятерку российский Rockot, собирающий технику на сертифицированных заводах в Китае. Правда, его отставание от группы лидеров на рынке РФ пока довольно заметное: в августе покупателей нашло лишь 205 мотоциклов Rockot.

Ранее «За рулем» рассказал, как вести себя мотоциклисту в осеннем тумане.

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