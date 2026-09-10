Honda против «кошмара Тойоты»: что сейчас особенно важно для компании

Honda: чем совершеннее автомобили, тем труднее поддерживать их надежность

Современные автомобили становятся все сложнее и дороже. Программное обеспечение и датчики делают их умнее, но одновременно повышают риски отказов. На фоне недавних проблем Toyota с двигателями V6 для пикаповTundra, подорвавших репутацию бренда, вопрос контроля качества встал особенно остро.

Honda также не застрахована от отзывов, но, по словам вице-президента Honda Motor Нории Кайхары и главы American Honda Эйдзи Фудзимуры, компания выстроила особую систему защиты.

Фудзимура отмечает, что Китай сейчас лидирует в технологиях, и Honda активно изучает этот опыт, чтобы не отставать. Это зашло так далеко, что у Honda сейчас даже есть команды в Китае, которая изучает новейшие технологии и методы производства – то, что еще несколько лет назад было невозможно себе представить, ведь все было наоборот! Однако погоня за скоростью не должна идти в ущерб доверию клиентов.

Основное отличие Honda – полностью независимый отдел качества. Он не подчиняется разработчикам и проверяет каждую новую технологию со стороны, оценивая риски для пользователя и окружающей среды. Ни один компонент не переходит на следующий этап без подтверждения качества предыдущего.

Кайхара подчеркивает, что они извлекли уроки из ситуации с Toyota. Главное – не только предотвращать проблемы, но и молниеносно реагировать, если они возникли. Задержка в принятии мер наносит серьезный ущерб репутации.

Тем не менее, основой всего остается философия Соитиро Хонды: качество и удовлетворенность клиента – приоритет номер один. Каждый сотрудник должен мыслить категориями качества, чтобы сохранить лояльность покупателей в быстро меняющемся мире.

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