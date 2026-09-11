В России выставили на продажу редкий электромобиль Лада с ценой Гранты

El Lada из партии для Кисловодска продают за 800 000 рублей с пробегом 54 536 км

На площадке объявлений выставили на продажу первый российский серийный электромобиль. Собранную в Тольятти на базе универсала Lada Kalina El Lada, которой уже больше 13 лет, хозяин из Одинцовского района Московской области оценил в 800 000 рублей.

El Lada

Сумма, между прочим, всего на 50 000 рублей ниже цены нового седана Lada Granta в начальной комплектации «Стандарт Плюс» – если не брать в расчет акции и скидки по специальным программам. Одометр машины показывает 54 536 км, а снимки в объявлении намекают, что сохранилась она отлично.

El Lada

«Продaется подлинный коллекциoнный раритет – Lаdа EL Lada 2013.

Oдин из всего 5 экземплярoв, официально пеpеданныx АВТОBАЗoм администpации Kиcловoдcкa для пepвoго гopoдcкогo электрoпapка (пилoтный проект 2013 года, партия не более 100 шт., большинство утрачены или разобраны). Историческая ценность: самая первая российская серийная электролада, законсервированная часть истории: прототип городского электрокара на базе Каlinа универсал, с оригинальными заводскими узлами и документами. Уникальная комплектация: оригинальный LiFеРО₄ аккумулятор , сервисная документация, заводское зарядное устройство 220 В», – говорится в описании к объявлению.

Ничего из заводского оснащения не растеряно. Нынешний хозяин электрокара, к слову, уже второй по счету: по его словам, автомобиль держали исключительно в теплом гараже, а зимой на нем не ездили.

История у лота и правда редкая. Речь о пилотной партии, которую АВТОВАЗ в 2013 году официально передал администрации Кисловодска для первого городского электропарка, – всего таких машин выпустили не больше сотни, и большинство до наших дней не дожили: их потеряли или разобрали на запчасти.

Чем же продавец оправдывает цену новой Лады за 13-летнюю отечественную «электричку»? Эксклюзивностью и редкостью предложения, исторической ценностью и коллекционным состоянием. В бонусы записаны нулевой налог и «бесплатный въезд в центр». Хотя вариант с обменом тоже рассматривается – на другое авто или спецтехнику.

Впрочем, проблем у российского автопрома хватает — о главных «За рулем» уже рассказывал.

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