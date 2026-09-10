Важные проблемы автомобильной индустрии в России обсудили на крупной конференции

Награждение участников премии «Ассамблеи автомобилистов» состоится 18 ноября

На MIMS Automobility Saint Petersburg 2026, в заключительный день работы главной автомобильной выставки страны, организаторы Второй «Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов» вместе с «Комсомольской правдой» провели совместную пресс-конференцию. Площадкой стал Экспо-форум.

Повод выглядел локальным – лишний раз напомнить о премии и подтянуть новых участников. Однако эта задача оказалась скорее фоновой. Спикеры-эксперты говорили о том, что их беспокоит и каким они видят будущее отрасли. Со смежными сферами в России в ней заняты миллионы человек, а в масштабах всего евразийского автомобильного пространства счет идет на сотни миллионов.

Тему встречи обозначили так: «Актуальные инструменты продвижения брендов, продуктов, услуг и инноваций в автобизнесе и смежных отраслях».

Первой слово дали «хозяйке» мероприятия – генеральному директору компании ITEMF Expo, организатора MIMS, Оксане Аникеевой. Она подвела итоги только что завершившегося форума.

О личности в бизнесе продолжил председатель оргкомитета премии, генеральный директор «Супротека» (стратегического партнера ЕПАА-2026) Сергей Зеленьков. Модератор конференции, ведущий и главный редактор «Радио КП Петербург» Дмитрий Делинский затем передал микрофон коллеге-журналисту, председателю экспертного совета премии Александру Пикуленко.

«Да, у нас получилась премия не про автомобили, а про тех, кто любит автомобили, пользуется ими и про тех, кто нам позволяет с этими автомобилями долго жить. Здесь на стендах я вижу конструкторов, технологов, изобретателей – людей с золотыми руками. […] Собственно, вот основная идея премии «Ассамблеи автомобилистов» и заключается в том, чтобы найти людей, которые делают для нас машины, откопать этот самородок, красиво его огранить и наградить. Чтобы потом они [победители] счастливые вспоминали этот момент на протяжении целого года, и им хотелось это повторить», – предложил Пикуленко.

Коммерческого директора «Комсомольской правды в Петербурге» Нелли Фризен Делинский спросил, как издание помогает брендам строить нативные интеграции и при этом не подрывать доверие аудитории.

Нелли сделала акцент на том, что «КП» сегодня это далеко не только газета, а мультимедийная платформа.

«И у каждой из этих площадок абсолютно разная аудитория, и поэтому мы обеспечиваем большой охват. Да, в этом году мы стали соорганизаторами Евразийской премии. Мы обеспечиваем федеральную поддержку этой премии и отвечаем за народное голосование. У нас несколько номинаций, в которые могут заявляться участники. Это и есть та самая нативная подача информации. Когда вы воздействуете не напрямую, а аккуратно, через бренд. Вы участвуете в народном голосовании, и народ выбирает лучших», – объяснила Нелли.

Все четыре дня на МИМСе работала открытая радиостудия. Среди ее гостей были руководители «Супротек» – все тот же Сергей Зеленьков и совладелец бренда Константин Заруцкий, известный миллионам автолюбителей как блогер «Академик» и, между прочим, член экспертного совета премии.

Дальше тему развил член правления Союза автосервисов и заместитель генерального директора сети «ЕвроАвто» Илья Плисов.

«Вот мы говорим о людях, которым посвящена премия, и о том, что автомобили кто-то должен обслуживать. Но правительственная стратегия развития автопрома, кажется, уже шестая, за последнее время, как-то забывает о том, что каждый произведенный автомобиль кто-то должен обслуживать», – подытожил Плисов.

Средний возраст машины в России, напомнил предприниматель, уже перевалил за полтора десятка лет. Обслуживают этот парк малые и средние предприятия – таких автосервисов в стране порядка 50.000.

О чести и достоинстве речь зашла у главы Евразийского информационного агентства – Global Media Group, заместителя генерального секретаря Ассамблеи народов мира Александра Рабиновича.

«Такие мероприятия как Евразийская премия востребованы не только на уровне России, но и на международном уровне. «Ассамблея народов мира», естественно, будет участвовать, будут наши представители, мы предложим номинации. И одна из номинаций, которую я бы предложил, это «Честь и достоинство». Мы здесь вспоминали Владимира Геннадьевича Чагина (команда «КамАЗ-Мастер»), и есть еще много людей, которые делают популярным российский автоспорт, которые одерживают победы. Мы кого-то обязательно отметим из современных наших героев», – сказал Рабинович.

Помощник Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, известная российская спортсменка Нина Абросова, пообещала: отправиться в автопутешествие будет куда – по крайней мере, в Ленинградской области.

«Одна наших задач как правительства Ленинградской области - обеспечить большое количество локаций, куда можно поехать на автомобилях. Всей семьёй или вообще из другого региона, хоть из Владивостока. Остановиться и провести хорошо время. Мы много работаем над тем, чтобы, создать, придумать и вписать это в жизнь Ленинградской области », – сказала Абросова.

Лауреатов и победителей Второй Евразийской премии «Ассамблеи автомобилистов» наградят 18 ноября в концертном зале «Аврора» в Петербурге. Заявки на участие принимают на сайтах ep.autoassa.ru и esaglobal.ru.

О том, как самому обслуживать машину с пробегом, «За рулем» уже рассказывал.

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