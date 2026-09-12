Ferrari запатентовала автомобиль с двумя рулями: как это будет выглядеть?
В патентное ведомство США от Ferrari ушла заявка на нестандартную компоновку: два отдельных кокпита и два рулевых механизма. По сути, и водитель, и пассажир получают собственное посадочное место с полноценным управлением. А если один руль не нужен, его складывают примерно на 90 градусов и прячут вместе с механизмом – пространство в салоне освобождается.
Сам рулевой узел сделан в духе болидов «Формулы-1», с выдвижными управляющими лепестками. Отсюда и догадка: похоже, разработка рассчитана на электромобиль, где рулевое колесо вообще не связано с колесами механически.
Что это дает на практике? Владелец сам решает, с какой стороны управлять, – смотря по обстановке. Скажем, при въезде в Великобританию с континента пара рулей позволяет быстро поменять сторону движения. На гоночной трассе выгода иная: там, где поворотов заметно больше вправо или влево, водитель садится ближе к апексу. Причем в долгой поездке второй руль пригодится, чтобы сменить пилота без остановки.
Раньше Ferrari уже подавала заявки на похожие системы – с перемещением руля и педального узла. Нынешний патент, однако, куда радикальнее: два независимых кокпита. Концепции с парой кокпитов, но без двойного управления, демонстрировали, между прочим, Ferrari Monza SP2 и Aston Martin V12 Speedster. О серийной машине с двумя рулями от Ferrari ничего не сообщалось – и, как это часто бывает с патентами, идея может так и остаться на бумаге.
О других смелых инженерных экспериментах автопроизводителей «За рулем» писал в материале про дрифт-режим BMW.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в MAX