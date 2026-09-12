Дрифт без усилий: BMW научит свои машины намеренно срываться в управляемый занос

BMW запатентовала активную подвеску для управляемого заноса

Опубликованная Немецким ведомством по патентам и товарным знакам заявка BMW описывает систему, с которой управляемый занос начинается заметно проще, чем сегодня. Прибавка крутящего момента задним колесам для этого не требуется – всю работу берет на себя подвеска автомобиля.

Механика выглядит так: активная подвеска либо система подавления кренов на мгновение разгружает заднюю ось. По сути, речь об импульсном смещении неподрессоренной массы по вертикали – задок словно подпрыгивает, давление на шины падает, и сорвать их в скольжение становится легче.

За момент, когда водитель готов уйти в дрифт, отвечает электроника. Она следит за скоростью, траекторией и углом поворота руля, а заодно ограничивает условия, при которых система вообще активируется. Причем работа не заканчивается входом в занос: настройки угла поворота сохраняются и используются в дальнейшем.

От нынешних технологий BMW M – скажем, регулируемой системы тяги или Drift Analyzer – подход отличается принципиально. Там пробуксовкой управляют через трансмиссию, здесь – через шасси. Эксперты связывают появление такого решения с будущим электрическим BMW M3: мощность у него огромная, масса тоже внушительная, и удержать такую машину в заносе вручную будет непросто.

Хотя патент – вовсе не гарантия. Нередко подобные документы остаются инженерными идеями и до серийных машин не доходят. Минусы у системы тоже есть: на дорогах общего пользования она способна подталкивать к небезопасному вождению, да и водитель лишается возможности самому осваивать сложную технику дрифта.

О новых системах управления автомобилем, которые меняют его поведение, «За рулем» уже рассказал.

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