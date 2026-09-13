Hyundai внедрит в свои машины продвинутую систему распознавания голоса и жестов

Hyundai запатентовала в США систему управления автомобилем жестами и голосом

Управлять машиной при помощи жестов пробовали многие производители, однако до сих пор ничего толкового из этой затеи не вышло. Hyundai пошла другим путем и свела жесты с голосовыми командами в единую систему – на нее компания уже получила патент в США.

В опубликованной заявке описан механизм: в салон инженеры собираются ставить камеры и датчики. Такая аппаратура следит за движениями и водителя, и пассажира, а расшифровывает их лишь тогда, когда электроника не смогла разобрать произнесенную команду. Причем система разбирается, чьи именно распоряжения нужно выполнять: по картинке с камер она вычисляет нужного человека, а жесты остальных, кто находится в салоне, попросту отбрасывает.

Польза от разработки, по всей видимости, ощутимая. Скажем, достаточно показать рукой на стекло и сказать «открыть» – электропривод сам опустит нужное окно. Есть и другой сценарий: новичку за рулем проще освоиться, если можно зажать кнопку и поинтересоваться, за что она отвечает. Вдобавок система считывает направление взгляда – так команды распознаются точнее.

О том, как автопроизводители учат машины новым реакциям, «За рулем» рассказывал на примере BMW с управляемым заносом.

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