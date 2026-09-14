Названа главная причина недовольства водителей современными автомобилями
Четверть всех претензий, которые владельцы свежих автомобилей предъявляют к своим машинам, касается медиасистем. Цифра немаленькая, и за ней стоит понятная тенденция.
Производители все активнее завязывают новые модели на онлайн-сервисы и сенсорные дисплеи. Удобства это добавляет не всегда – зато привычный уют из салона потихоньку уходит.
42,4 проблемы на 100 машин
В рейтинге качества для мультимедийных технологий зафиксировано 42,4 проблемы на сотню автомобилей. От прошлогоднего уровня показатель практически не отклонился.
Зато доля медиасистем в перечне компонентов, которые вызывают нарекания, выросла. На деле каждая пятая проблема, о которой говорят автовладельцы, так или иначе связана с мультимедиа.
Претензии не к железу, а к софту
Аналитики обращают внимание на любопытный нюанс: ругают не столько аппаратные сбои, сколько саму сложность системы. Причем к ней добавляются вопросы к производительности программного обеспечения.
Возможности подключения – еще один источник раздражения. По сути, проблемы качества все сильнее смещаются от «железа» к программной части и сетевой составляющей.
Хотя на волне этого негатива часть автопроизводителей уже заявила о намерении отказаться от полного перевода управления дополнительными функциями на сенсорные экраны.
О том, как меняются способы управления машиной, «За рулем» уже рассказывал на примере Hyundai.
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