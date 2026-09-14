Названа главная причина недовольства водителей современными автомобилями

Мультимедиа в новых авто: 42,4 проблемы на 100 машин и 25% всех жалоб владельцев

Четверть всех претензий, которые владельцы свежих автомобилей предъявляют к своим машинам, касается медиасистем. Цифра немаленькая, и за ней стоит понятная тенденция.

Производители все активнее завязывают новые модели на онлайн-сервисы и сенсорные дисплеи. Удобства это добавляет не всегда – зато привычный уют из салона потихоньку уходит.

42,4 проблемы на 100 машин

В рейтинге качества для мультимедийных технологий зафиксировано 42,4 проблемы на сотню автомобилей. От прошлогоднего уровня показатель практически не отклонился.

Зато доля медиасистем в перечне компонентов, которые вызывают нарекания, выросла. На деле каждая пятая проблема, о которой говорят автовладельцы, так или иначе связана с мультимедиа.

Претензии не к железу, а к софту

Аналитики обращают внимание на любопытный нюанс: ругают не столько аппаратные сбои, сколько саму сложность системы. Причем к ней добавляются вопросы к производительности программного обеспечения.

Возможности подключения – еще один источник раздражения. По сути, проблемы качества все сильнее смещаются от «железа» к программной части и сетевой составляющей.

Хотя на волне этого негатива часть автопроизводителей уже заявила о намерении отказаться от полного перевода управления дополнительными функциями на сенсорные экраны.

О том, как меняются способы управления машиной, «За рулем» уже рассказывал на примере Hyundai.

Бренд года «За рулем» Премия потребительского доверия «Бренд года «За рулем» проводится ежегодно. Наша миссия: помочь вам в выборе товара в условиях присутствия на рынке контрафактной продукции. ПРОГОЛОСУЙТЕ за бренды, которым доверяете вы!