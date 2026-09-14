Популярный в России «рамник» подготовили к серьезному бездорожью

Появились подробности о внедорожнике Tank 300 Hooke Trail за 3,26 млн рублей

Рамный Tank 300 обзавелся новой версией – с удлиненным кузовом и переработанной подвеской. Имя у нее Hooke Trail, а премьера в Китае намечена на конец сентября.

Tank 300 Hooke Trail

Удлиненная модификация «трехсотого» с литерой L в китайской гамме появилась относительно недавно: дебют прошел летом, причем сразу в двух гибридных исполнениях – Hi4-T и Hi4-Z. От стандартной машины Tank 300L отличался, по сути, только силовой частью и увеличенной колесной базой. Правда, теперь Great Wall Motor готовит вариант, куда лучше приспособленный к бездорожью.

Tank 300 Hooke Trail

Габариты Tank 300L и происхождение названия

Впервые удлиненный Tank 300 показали в 2025 году на Шанхайском автосалоне. Длина такой машины – 4886 мм, ширина – 1984 мм, высота – 1960 мм, колесная база – 3010 мм. Если сравнивать со стандартным внедорожником, прибавка вышла в 126 мм по длине, 54 мм по ширине и 57 мм по высоте, а база выросла на 260 мм.

Изначально доработанную версию называли Hooke Edition, теперь же у нее есть официальное имя – Hooke Trail. Отсылка тут прямая: Hooke Park, первый в Китае парк для внедорожного спорта, где проложен сложный 7-километровый горный маршрут. Пройти его по силам только подготовленным автомобилям – как раз таким, как новая машина.

Tank 300 Hooke Trail

Презентацию приурочили ко Дню образования КНР – главному государственному празднику страны, который ежегодно отмечают 1 октября. Именно к этой дате Great Wall Motor и подводит дебют новой модификации.

Шасси и внедорожные характеристики

Чтобы машина уверенно шла по горам, шасси переработали целиком. Усилили рулевые тяги и рычаги, увеличили клиренс и ходы подвески. Есть и более серьезное вмешательство: спереди двухрычажную независимую систему заменили неразрезным мостом, сзади неразрезной мост тоже стоит.

Укороченные свесы позволили выйти на угол въезда в 41 градус и съезда в 34 градуса. Между прочим, после модернизации машине стали доступны опциональные 40-дюймовые внедорожные шины.

Полные технические характеристики Hooke Trail пока не раскрывают – они станут известны ближе к началу продаж. Зато про силовые установки кое-что уже понятно: их будет две, и обе бензиновые.

Двигатели, автомат и буксировка

В первом случае это 2-литровый турбомотор мощностью 238 л.с. при 380 Нм момента. Топовое исполнение оборудуют 3-литровым V6 с двойным турбонаддувом и 48-вольтовым стартер-генератором – такой агрегат развивает 360 л.с. и 500 Нм.

С ДВС должна сочетаться 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и система подключаемого полного привода Part-Time. Буксировать автомобиль способен прицеп весом до 2500 кг.

А штатный шноркель дает повод предположить, что глубина преодолеваемого брода превысит 1,5 метра.

Гибридные Tank 300L и цены в Китае

Удлиненную версию Tank 300L сейчас продают в Китае в двух гибридных модификациях. Базовая Hi4-T получила 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 252 л.с. и электродвигатель на 177 л.с. Суммарная отдача системы – 422 лошадиные силы при 750 Нм момента.

Коробка передач тут 9-ступенчатый автомат, привод – Part-Time. Без скидок такая машина стоит 249,8 тысячи юаней, то есть примерно 3,14 млн рублей.

Топовый Tank 300L Hi4-Z оснащен тем же 2-литровым бензиновым ДВС, но с двумя электромоторами. Трансмиссию выполняет 3-ступенчатая гибридная коробка (DHT) с электрическим полным приводом, а суммарная отдача достигает 762 л.с. и 1195 Нм. Цена внедорожника – 259,8 тысячи юаней (3,26 млн рублей).

Кстати, о других китайских моделях, которые отлично продаются в Европе, «За рулем» уже рассказывал.

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