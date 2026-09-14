Стало понятно, как изменились траты россиян на новые автомобили

Россияне тратят на отечественные автомобили больше почти на 78%

Затраты на новые легковые машины РФ в августе 2026 года достигли 107 млрд рублей

В последний месяц лета 2026 года жители России заметно активнее вкладывали средства в новые легковые автомобили отечественных марок.

Согласно совместному исследованию «Газпромбанк автолизинг» и агентства « Автостат», объем расходов на такие машины составил 107 млрд рублей, что на 77,7% превышает показатель годичной давности. Таким образом, на долю российских брендов пришлось почти треть всех затрат на новые авто.

Интересно, что финансовая емкость рынка в целом снизилась. В августе россияне потратили на покупку новых машин 389,7 млрд рублей – на 8,1% меньше, чем в июле, и на 0,8% меньше уровня августа 2025 года. На этом фоне особенно ярко выглядит рост интереса именно к отечественным маркам, чья доля в структуре трат увеличилась примерно вдвое – с 15,3% до 27,4%.

Схожая динамика наблюдается и в натуральном выражении: по объемам реализации в конце лета лидерство завоевали российские бренды с результатом 49 тыс. штук, опередив китайские, которые заняли вторую строчку с 43,8 тыс. машин. Остальные марки суммарно обеспечили лишь пятую часть продаж.

При этом китайские производители сохранили первое место по общей финансовой емкости рынка, хотя их доля сократилась с 55,3% до 42,2%. Затраты на автомобили из КНР упали на 24,2%, до 164,6 млрд рублей. Траты на японские бренды, напротив, увеличились на 49,7% (до 45,9 млрд рублей), а их доля выросла в полтора раза – до 11,8%. Европейские марки показали скромный рост в 3% (50,4 млрд рублей), тогда как корейские и американские заметно просели – на 28,6% и 24,5% соответственно.

В целом за восемь месяцев 2026 года финансовая емкость российского авторынка достигла 2,9 трлн рублей, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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