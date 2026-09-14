Овечкин выбрал SINTEC

Александр Овечкин, один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов в мире, официально стал амбассадором российского бренда моторных масел и автохимии SINTEC.

Сотрудничество построено на высоких амбициях, многолетнем стремлении к лидерству и любви к спорту. Фундаментом для нового союза, помимо безупречного качества продукции, стала вовлеченность бренда в развитие хоккея по всей России.

Александр Овечкин, российский хоккеист, звезда мирового спорта:

«Я давно слежу за успехами компании на профессиональной арене и хорошо знаю, как много SINTEC делает для развития российского спорта — от детских команд до ведущих лиг. Мне очень близка и импонирует такая философия. Когда видишь настолько искреннюю любовь, профессионализм и ответственное отношение к делу, доверие рождается само собой».

Подписание контракта с Александром Овечкиным — еще один шаг в укреплении лидерских позиций SINTEC на рынке и логичное продолжение многочисленных спортивных инициатив бренда.

Александр известен своей требовательностью и сотрудничает только с теми, в чьем качестве и надежности лично уверен. Решение использовать моторные масла, антифризы и другие продукты SINTEC при обслуживании собственного автомобиля стало логичным продолжением его философии – доверять только лучшим.

SINTEC давно интегрирован в спортивную экосистему страны. Компания много лет является официальным партнёром Всероссийской хоккейной лиги, клубов из десятков городов, включая Континентальную хоккейную лигу. В числе многочисленных друзей бренда — спортивные команды из Обнинска, Калуги, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Пензы и других регионов страны.

Особое место в этой истории занимает родное для Александра московское «Динамо» — клуб, воспитанником которого он является и с которым у бренда есть опыт проведения совместных акций по развитию детского спорта.

«Знаю, что по моторным маслам SINTEC входит в России в тройку лидеров. Что ж, это отличный вызов: пришло время сделать его первым!» — прокомментировал старт сотрудничества с SINTEC сам Овечкин.

«Сотрудничество с легендой спорта — знаковое событие для нашей компании. Ови — человек-эпоха: за его успехами следит весь мир, а его имя ассоциируется с упорным трудом, характером и стремлением всегда быть первым, — прокомментировали в компании. — В его лице мы обрели настоящего единомышленника, нам очень близок такой подход, поэтому союз SINTEC и Александра Овечкина получается таким естественным и органичным: мы одинаково смотрим на то, как нужно работать и достигать результата».

В рамках сотрудничества стороны планируют не только продвижение линейки технологичных смазочных материалов SINTEC, но и реализацию множества спецпроектов, которые объединят автомобильную культуру, энергию большого спорта и миллионы автомобилистов и болельщиков по всему миру.