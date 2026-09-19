Этот автомобиль способен проехать 800 км на одном заряде батареи

VW готовит преемника экономичного гибрида — в виде концепта Mission Efficiency

Компания Volkswagen анонсировала концепт электромобиля Mission Efficiency, который идейно продолжает модель XL1, выпускавшуюся с 2013 по 2016 год.

Напомним, что тот дизельный подзаряжаемый гибрид был способен проехать 100 км всего на одном литре топлива. Всего было собрано 250 таких машин после десятилетия разработок.

Новинка, как и предшественник, нацелена на рекордную дальность при минимальном расходе энергии. Внешне концепт напоминает XL1: каплевидный кузов, закрытые задние арки и зауженная корма для лучшей аэродинамики. Спереди установлена светодиодная полоса во всю ширину, дополненная подсвечиваемым логотипом.

В отличие от гибрида XL1, Mission Efficiency – это полноценный электромобиль на аккумуляторном питании. Чтобы доказать его эффективность, VW планирует совершить «рекордный пробег» из Вольфсбурга в Вену. Детали почти 800-километрового маршрута держатся в секрете, но, вероятно, компания попытается преодолеть его на одном заряде компактной батареи.

По заявлению производителя, цель проекта – «исследовать границы возможного при создании полностью функционального автомобиля для повседневного использования, который в значительной степени опирается на серийные технологии».

Премьера концепта состоится уже на этой неделе.

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