Каждый Москвич проходит более 1000 проверок перед отправкой дилеру

Каждый новый автомобиль Москвич перед отправкой дилеру проходит более 1000 проверок.

Финальный контроль занимает около двух часов: автомобиль проверяют на автоматизированных стендах, подвергают интенсивному водяному тесту и отправляют на 600-метровый испытательный трек с 18 типами сложных неровностей.

Контроль качества начинается ещё с проверки поступающих на завод комплектующих и продолжается на всех ключевых этапах производства — сварке, окраске и сборке. Все требования и контрольные операции оцифрованы и распределены по этапам таким образом, чтобы ни одна зона автомобиля не осталась без проверки.

Операции, которые влияют на безопасность, контролируются с помощью автоматизированных систем. На специальных стендах проверяется работа электроники, светотехники, тормозной системы, рулевого управления и систем безопасности. Те операции, которые пока невозможно полностью передать автоматике, выполняют специалисты по технологическим инструкциям.

Одна из наиболее необычных процедур — проверка герметичности. На заводе автомобиль фактически стараются «утопить»: во время интенсивного водяного теста проверяется герметичность уплотнений кузова.

После этого автомобиль проходит испытательный трек протяжённостью более 600 метров. На нём расположены 18 типов сложных неровностей, создающих нагрузки, которые значительно превосходят обычные дорожные условия.

На финальном этапе проверяется работоспособность всех систем, комплектность автомобиля, а также внешний и внутренний вид деталей. Только испытания на автоматизированных стендах занимают около 30 минут каждое. Всего в системе контроля качества на различных этапах задействовано более 100 специалистов.

«Если в ходе проверки выявляется отклонение, автомобиль блокируется. Специалисты проводят анализ, устраняют замечание, после чего машина вновь проходит полный круг необходимых проверок. Такой подход позволяет контролировать качество автомобиля на каждом этапе его производства», — рассказал Максим Клюшкин, заместитель директора по проектам и инженерии серийной жизни АО МАЗ «Москвич».

Завод также регулярно обновляет оборудование для контроля качества. В 2026 году на предприятии появился новый прибор для неразрушающей проверки сварных соединений. Он позволяет «просвечивать» сварочную точку без её разрушения. Новые алгоритмы работы оборудования повысили скорость контроля и качество получаемого изображения.