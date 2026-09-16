Меняем фильтры правильно!

Как самостоятельно обслужить автомобиль?

Количество людей, обслуживающих машины самостоятельно, только растет. И если вы хотите присоединиться к ним, наш сегодняшний гайд для вас.

Автор и ведущий рубрики «Техническая среда» Геннадий Емелькин расскажет, какие фильтры и с какой периодичностью нужно менять в авто, а главное – как это правильно делать.

Для примера мы будем использовать продукцию бренда Totachi, чьи фильтры обладают оптимальным соотношением цены и качество.

Важно, что производитель использует качественную фильтровальную бумагу, а в ассортименте компании есть масляные, топливные, воздушные, салонные фильтры и даже специальные фильтрующие элементы для АКПП.

По ссылке легко подобрать нужный фильтр на вашу машину, а пока давайте посмотрим, как их менять:

Кстати, до конца года (до 31.12.2026) по промокоду ZARULEMF20 вы получите скидку в 20% на все фильтры в ассортименте Totachi на Ozon.