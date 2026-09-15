Автомобилистам разрешили не возить с собой водительские удостоверения

С 8 сентября можно предъявить электронные ВУ и СТС при наличии мессенджера Max

Электронные водительские удостоверения (ВУ) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) приравниваются отныне к обычным бумажным носителям. Это следует из поправок в Правила дорожного движения, которые вступили в силу 8 сентября.

Работает новая система следующим образом. У водителя должен быть мессенджер Max , который привязан к порталу Госуслуги. Информация с этого портала автоматически «перетягивается» в мессенджер с помощью QR -кода.

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Когда останавливает инспектор ГАИ, водитель вместо обычного бумажного ВУ и СТС может показать QR -код, где будет вся необходимая информация о вышеперечисленных документах.

Если у инспектора нет технической возможности считать цифровые данные, то штрафовать водителя за отсутствие бумажных документов он не имеет права. Тем не менее, в период обкатки системы автоюрист рекомендует возить с собой бумажные документы.