Канистра в гараже способна прикончить двигатель: сколько на самом деле хранится бензин

Эксперт Лазарев: ГОСТ 32513-2023 ограничивает хранение бензина одним годом

Запас горючего в гараже вечным не бывает. Бензин – сложная смесь углеводородов и присадок, и сразу после выхода с НПЗ она начинает меняться: легкие фракции улетучиваются, топливо окисляется, копятся смолы, а вместе с перепадами температур приходит конденсат.

Pravda.Ru напоминает о том, что с 3 февраля 2025 года в России действует обновленный ГОСТ 32513-2023. Этот документ задает технические условия для автомобильного бензина, а пункт 10.2 называет гарантийный срок хранения для всех марок – ровно один год с даты производства. Просроченное горючее применяют только после повторных лабораторных испытаний на соответствие стандартам.

Гарантийный срок бензина по ГОСТ

Хитрость в том, что отсчет ведут не от того дня, когда канистру наполнили на АЗС, а от даты выпуска партии на нефтебазе. Прежде чем попасть в бак покупателя, бензин может неделями и даже месяцами стоять в резервуарах заправочной станции.

Отсюда и совет специалистов: домашний запас лучше держать 3-6 месяцев вместо года. Тогда проблем с запуском двигателя точно не возникнет.

«Год хранения – это лабораторный идеал при идеальной герметичности и температуре. В реальности, если канистра простояла лето в жарком багажнике или сыром гараже, процессы окисления ускоряются в разы. Для современного автомобиля, где даже диагностика на автозаводе выявляет малейшие отклонения, старое топливо становится миной замедленного действия», – подчеркнул инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Почему бензин портится в закрытой таре

Портится горючее и в герметично закрытой емкости. Первыми через микропоры пластика или неплотную крышку уходят летучие компоненты, отвечающие за легкий пуск. Внутри канистры кислород реагирует с углеводородами, образуя смолистые отложения, – те оседают на фильтрах и забивают тонкие каналы форсунок.

Отдельная угроза – вода. Конденсат появляется из-за перепадов температур, особенно если емкость заполнена не доверху: свободный объем воздуха работает как источник влаги и кислорода.

Спиртосодержащие присадки, если они есть в топливе, воду впитывают очень активно, и жидкость расслаивается. Тяжелая водно-спиртовая смесь опускается на дно, а при первой же заправке устремляется в топливную магистраль.

Какую тару выбрать для хранения топлива

Обычные ПЭТ-бутылки из-под воды и хозяйственные ведра для этих целей не годятся категорически. Пластик, не предназначенный для нефтепродуктов, накапливает статическое электричество и может растворяться под действием присадок.

ГОСТ 1510-2022 разрешает держать топливо только в сертифицированных полимерных канистрах с соответствующей маркировкой. МЧС России напоминает: у тары должно быть заводское клеймо, подтверждающее ее бензостойкость.

«Если вы выбираете старую металлическую канистру, убедитесь, что внутри нет хлопьев ржавчины. Коррозия – это абразив, который мгновенно "приговорит" топливный насос. Металл лучше защищает от света, но требует идеального состояния внутреннего покрытия», – объяснил автослесарь Денис Хромов.

Сроки хранения и правила для канистры

По срокам картина такая. До 3 месяцев топливо сохраняет все свойства; от 3 до 6 месяцев нужна проверка на отсутствие осадка и помутнения; 6-12 месяцев – высокий риск окисления и возможное падение октанового числа; свыше года использовать без лабораторного анализа запрещено.

Чтобы характеристики горючего не поплыли, канистру держат в темном прохладном месте с хорошей вентиляцией. Прямые солнечные лучи – главный враг стабильности присадок.

В жилых помещениях, на балконах и в подвалах многоквартирных домов запасы хранить нельзя. Это грубое нарушение норм пожарной безопасности.

«При хранении горючего важно не только состояние тары, но и учет. Всегда подписывайте дату заправки маркером прямо на корпусе. Это убережет от случайного залива просроченного продукта, который мог простоять в углу пару лет», – отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

Нашли в гараже старую емкость – не спешите переливать ее содержимое в бак. Сначала осмотрите: качественный бензин абсолютно прозрачен и не имеет видимых примесей, о чем говорит пункт 8.2 ГОСТ. Содержимое такой тары в бак не заливают, а отправляют в отходы.

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