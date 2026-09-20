Rolls-Royce создал «подарочный» Phantom отделанный раковинами морского ушка
Rolls-Royce представил уникальный Phantom Extended, изготовленный по заказу клиента из Дубая в подарок супруге.
Автомобиль, названный Hummingbird (Колибри), стал первым в истории марки, в отделке которого применена техника маркетри с использованием раковин морского ушка – абалона. Этот природный материал переливается синими и зелеными оттенками, что позволило воссоздать игру света аналогичную оперению колибри. По словам представителей компании, эта птица выбрана как символ радости, стойкости и умения находить красоту в каждом мгновении.
Изображения колибри из перламутра и абалона украшают деревянные столики для пикника в салоне. Их дополняет растительный узор на центральной панели между задними сиденьями, выполненный в той же технике. Каждая птица собрана из 53 фрагментов, а растение – из 84.
Разработка композиции заняла более девяти месяцев: хрупкие раковины оказалось крайне сложно нарезать лазером на миниатюрные детали и интегрировать в шпон. Команда испробовала шесть вариантов дизайна, прежде чем найти окончательное решение. На создание финальной композиции ушло 45 часов ручной работы.
В остальном интерьере сочетаются кожа кремового оттенка со вставками Moccasin и Tan, ковровое покрытие Seashell, шпон капа ясеня и акценты из серебристой березы.
Кузов длиной 5982 мм с колесной базой 3772 мм окрашен по двухцветной схеме Wildberry и White Sands, разделенную декоративной линией с ручным изображением колибри.
Стоимость уникального экземпляра не раскрывается, однако цена стандартного Phantom Extended начинается примерно от 600 тысяч долларов, сложная инкрустация наверняка значительно увеличивает сумму.
Справка
Маркетри – техника декоративной отделки, при которой узор или изображение составляют из множества тонких пластинок разных материалов. В отличие от росписи или резьбы изображение не рисуют и не вырезают, а собирают как мозаику из отдельных деталей.
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