Rolls-Royce создал «подарочный» Phantom отделанный раковинами морского ушка

Первый в истории Rolls-Royce Phantom с отделкой из абалона назвали Колибри

Rolls-Royce представил уникальный Phantom Extended, изготовленный по заказу клиента из Дубая в подарок супруге.

Rolls-Royce создал «подарочный» Phantom

Автомобиль, названный Hummingbird (Колибри), стал первым в истории марки, в отделке которого применена техника маркетри с использованием раковин морского ушка – абалона. Этот природный материал переливается синими и зелеными оттенками, что позволило воссоздать игру света аналогичную оперению колибри. По словам представителей компании, эта птица выбрана как символ радости, стойкости и умения находить красоту в каждом мгновении.

Изображения колибри из перламутра и абалона украшают деревянные столики для пикника в салоне. Их дополняет растительный узор на центральной панели между задними сиденьями, выполненный в той же технике. Каждая птица собрана из 53 фрагментов, а растение – из 84.

Разработка композиции заняла более девяти месяцев: хрупкие раковины оказалось крайне сложно нарезать лазером на миниатюрные детали и интегрировать в шпон. Команда испробовала шесть вариантов дизайна, прежде чем найти окончательное решение. На создание финальной композиции ушло 45 часов ручной работы.

В остальном интерьере сочетаются кожа кремового оттенка со вставками Moccasin и Tan, ковровое покрытие Seashell, шпон капа ясеня и акценты из серебристой березы.

Rolls-Royce создал «подарочный» Phantom

Кузов длиной 5982 мм с колесной базой 3772 мм окрашен по двухцветной схеме Wildberry и White Sands, разделенную декоративной линией с ручным изображением колибри.

Стоимость уникального экземпляра не раскрывается, однако цена стандартного Phantom Extended начинается примерно от 600 тысяч долларов, сложная инкрустация наверняка значительно увеличивает сумму.

Справка

Маркетри – техника декоративной отделки, при которой узор или изображение составляют из множества тонких пластинок разных материалов. В отличие от росписи или резьбы изображение не рисуют и не вырезают, а собирают как мозаику из отдельных деталей.

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