Lada Niva Legend стала комфортнее: что изменилось внутри классического внедорожника

Салон, управление и шумоизоляция — главные перемены в Lada Niva Legend

Внешне новая Lada Niva Legend почти не отличается от предшественника, однако внутри машины произошли серье зные перемены.

Инженеры основательно поработали над салоном и множеством систем, чтобы сделать поездки на легендарном внедорожнике заметно удобнее.

Прежде всего, в машине появился салонный фильтр, который работает вместе с более надежной и эффективной системой вентиляции. Теперь листва и пыль от заездов по грунтовкам остаются снаружи, а не попадают в салон.

Добавили и центральный замок с единым ключом для дверей и зажигания, а сам замок зажигания переехал вправо от рулевой колонки – казалось бы, мелочь, но повседневные поездки она заметно упрощает.

Изменилась и эргономика рабочего места водителя. Рычаг коробки передач стал ближе, а раздаточная коробка получила однорычажный привод: управление стало понятнее, и больше не приходится тянуться за пятой передачей.

У раздатки появилась третья опора, а кузов в этом месте усилили – это добавило виброакустического комфорта. Новая цельная обивка капота не только выглядит аккуратнее, но и лучше гасит шум.

Ощущения от вождения меняют и новый руль, который теперь регулируется по высоте, и подрулевые переключатели с более современным алгоритмом работы. Вдобавок у стеклоочистителей появилась еще одна скорость.

Проходимость, как и прежде, остается главным козырем Niva Legend, но теперь классический вездеход дарит больше комфорта на любой дороге.

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