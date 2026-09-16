Lada Niva Legend стала комфортнее: что изменилось внутри классического внедорожника
Внешне новая Lada Niva Legend почти не отличается от предшественника, однако внутри машины произошли серье зные перемены.
Инженеры основательно поработали над салоном и множеством систем, чтобы сделать поездки на легендарном внедорожнике заметно удобнее.
Прежде всего, в машине появился салонный фильтр, который работает вместе с более надежной и эффективной системой вентиляции. Теперь листва и пыль от заездов по грунтовкам остаются снаружи, а не попадают в салон.
Добавили и центральный замок с единым ключом для дверей и зажигания, а сам замок зажигания переехал вправо от рулевой колонки – казалось бы, мелочь, но повседневные поездки она заметно упрощает.
Изменилась и эргономика рабочего места водителя. Рычаг коробки передач стал ближе, а раздаточная коробка получила однорычажный привод: управление стало понятнее, и больше не приходится тянуться за пятой передачей.
У раздатки появилась третья опора, а кузов в этом месте усилили – это добавило виброакустического комфорта. Новая цельная обивка капота не только выглядит аккуратнее, но и лучше гасит шум.
Ощущения от вождения меняют и новый руль, который теперь регулируется по высоте, и подрулевые переключатели с более современным алгоритмом работы. Вдобавок у стеклоочистителей появилась еще одна скорость.
Проходимость, как и прежде, остается главным козырем Niva Legend, но теперь классический вездеход дарит больше комфорта на любой дороге.
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