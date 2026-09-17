Голова раскалывается после каждой поездки на машине: врач назвала причины

Невролог Юлия Прокофьева назвала четыре причины головной боли в поездке на авто

У головной боли, которая настигает человека прямо в салоне автомобиля, почти никогда не бывает одной-единственной причины. Об этом рассказала Юлия Прокофьева – врач-невролог, специалист по лечению головных и лицевых болей, а также тревожных расстройств клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу. По ее словам, все причины делятся на четыре большие группы.

«Первая группа – факторы микроклимата и качества воздуха. Кондиционер пересушивает слизистые, резкий перепад температур вызывает спазм сосудов головы и шеи. Если фильтр давно не меняли, по салону разносится пыль и аллергены. В закрытом автомобиле растет уровень углекислого газа, а запахи бензина или пластика становятся триггерами мигрени», – рассказала Прокофьева.

Вторая категория связана с физиологией самого человека. Долгая дорога без воды оборачивается обезвоживанием, блики вынуждают глаза перенапрягаться, а пропущенный прием пищи добавляет к этому еще один провоцирующий фактор. Любой из них способен вызвать слабость и головную боль, отметила невролог.

Третья группа – эргономика и физическое воздействие на тело. Вибрация от двигателя и дорожного покрытия передается на позвоночник, а мышцы шеи и плеч отвечают на нее спазмом. Неправильно отрегулированное сиденье или подголовник создают нагрузку на шейный отдел, тогда как ровный фоновый шум оборачивается акустическим стрессом, сказала Прокофьева.

Замыкают список вестибулярные и психологические факторы – именно они чаще всего объясняют жалобы пассажиров сзади и детей. Вестибулярный аппарат фиксирует движение, а глаза при этом видят неподвижный салон, и такое расхождение сигналов дает тошноту с головокружением. За рулем механизм работает иначе: стресс в пробках или страх аварии вызывают выброс адреналина и кортизола, что приводит к спазму мышц шеи и головы, отметила Прокофьева.

О других привычках, которые незаметно вредят автомобилю, «За рулем» уже рассказывал.

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