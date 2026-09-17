Короткие заправки по 5-10 литров очень вредны для автомобиля и вот почему

Заправки по 5-10 литров ведут к перегреву топливного насоса и лишают запаса хода

Заскочить по пути на заправку и залить литров пять-десять вместо полного бака – привычка, знакомая многим. Кажется, так удобнее: и время экономишь, и лишний вес не везешь. На деле у этой экономии есть цена, и платит ее топливная система. О том, чем опасна такая манера заправляться, рассказал автоэксперт Алексей Егоров. Дело вовсе не в размере порции.

«Сама по себе заправка небольшим количеством топлива не может повредить автомобилю. Проблема начинается тогда, когда водитель постоянно ездит практически на резерве и ждет, пока загорится лампочка. При низком уровне топлива увеличивается риск перегрева и ускоренного износа топливного насоса», – объяснил эксперт.

Почему так выходит? Бензонасос расположен прямо в баке, и охлаждается он тем же бензином, который перекачивает. Когда топлива остается мало, отводить тепло становится нечем – деталь греется сильнее и изнашивается быстрее. Регулярная езда на резерве для нее равносильна работе без передышки.

Есть и вторая сторона вопроса, куда более бытовая.

«Есть и еще один момент: при постоянно низком уровне топлива водитель фактически лишает себя нормального запаса хода. Если неожиданно возникнет пробка, объезд или придется долго искать работающую АЗС, можно оказаться в ситуации, когда автомобиль остановится гораздо раньше, чем рассчитывал водитель. Поэтому я бы не советовал превращать заправку на 5−10 литров в постоянную привычку», – добавил Егоров.

Что делать? Дожидаться полного опустошения бака эксперт не советует. Разумнее поддерживать уровень хотя бы на половине – так и насос прослужит дольше, и запас хода не подведет в самый неудобный момент.

О других ошибках водителей, которые приводят к поломкам, «За рулем» рассказывал в материале о морозах.

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