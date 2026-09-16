Эти распространенные ошибки автомобилистов приведут к поломкам машины в морозы

Андрей Бабушкин: Скрытые проблемы с жидкостями грозят поломками в зимний период

С приходом холодов одного беглого взгляда на машину уже недостаточно. Затаившиеся неполадки – в тормозах, технических жидкостях, трансмиссии или электронике – способны обернуться поломкой, а то и опасной ситуацией на трассе. Какие узлы стоит перетряхнуть до зимы, объяснил Андрей Бабушкин, технический директор LYNXauto.

Тормозная система и жидкости

Тормоза по-прежнему остаются главным пунктом зимней подготовки. Проверить не помешает суппорты и направляющие, пыльники с уплотнениями, а заодно поискать микротечи в трубопроводах – мелочь, которая в мороз способна дать о себе знать.

Отдельная история – тормозная жидкость. Она гигроскопична, то есть тянет влагу прямо из воздуха. Чем больше воды накопилось, тем слабее работает система, а в сильный мороз добавляются новые риски.

«Уровень тормозной жидкости – это базовый параметр, но нельзя забывать про ее гигроскопичность. Если по регламенту плановая замена выпадает, например, на март, лучше не рисковать и обновить жидкость до наступления устойчивых морозов», – рассказал Бабушкин.

Моторное масло перед зимой

Масло в двигателе тоже лучше не тянуть до последнего. Осталось до плановой замены несколько тысяч километров? Разумнее обслужиться заранее: за время работы в смазке копятся продукты окисления, а скопившийся конденсат при минусовых температурах ухудшает ее свойства и мешает пуску мотора.

Для зимней эксплуатации важен такой параметр, как температура застывания. Чем она ниже, тем дольше масло сохраняет текучесть и тем увереннее двигатель заводится в стужу.

Есть и нюанс с современными моторами. Компактные турбированные агрегаты с прямым впрыском очень чувствительны к качеству смазки и требуют соблюдать требования производителя. Одна из угроз – LSPI, преждевременное воспламенение смеси на низких оборотах, которое способно повредить поршневую группу.

«Современные стандарты API SP и ILSAC GF-6 жестко регламентируют защиту от LSPI и износа цепи ГРМ. В современных пакетах присадок моющий комплекс переформирован: содержание кальция, провоцирующего LSPI, снижено, а его роль выполняет магний», – пояснил Бабушкин.

Качественная синтетика, по его словам, сохраняет нужную текучесть даже в серьезный мороз.

Коробка, редукторы и мосты

Коробка передач, редукторы и мосты – еще одна зона риска.

Стоит нарушиться герметичности или отказать сапунам, и внутри узлов начинает скапливаться влага. Постепенно масло окисляется, а механизмы работают все хуже.

Иногда вода в агрегатах замерзает, блокирует детали и доводит до серьезных повреждений, предупредил специалист. Заметить проблему можно при сливе масла: появилась эмульсия или следы разрушения – значит, жидкость пора менять.

Электроника и аккумулятор

Достается зимой и электронике. Дело тут не столько во влаге, попавшей на камеры и датчики, сколько в просадке напряжения в бортовой сети. Показатель ниже 12,5−13 В намекает на проблемы с аккумулятором или генератором.

Чтобы сберечь энергию для двигателя, электронные системы автомобиля могут начать отключать часть дополнительных функций – обогревы и вспомогательные системы. Регулярная диагностика аккумулятора, генератора и электроники помогает поймать такие сбои заранее.

Надежность машины зимой, по словам Бабушкина, зависит не от одной процедуры, а от комплексного обслуживания. До холодов имеет смысл проверить жидкости, состояние тормозов, трансмиссии, аккумулятора и электронных компонентов.

Экономия на расходниках или отложенное обслуживание оборачиваются дорогостоящим ремонтом двигателя и других узлов. А своевременная диагностика и следование рекомендациям производителя продлевают ресурс автомобиля и делают зимние дороги безопаснее.

О том, чем еще стоит запастись к осенним поездкам, «За рулем» уже рассказывал.

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