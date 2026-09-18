В России начали продавать практичную семейную Тойоту всего за 2 миллиона рублей

Компактвэны Toyota Sienta предлагаются в России с ценами от 1,98 млн рублей

В России снова появилась машина для семьи, которая обходится дешевле многих «китайцев». Речь про компактвэн Toyota Sienta – его возят в страну штучно, по альтернативным схемам. Во Владивостоке, к примеру, заказ можно оформить минимум за 1,98 млн рублей.

Toyota Sienta

За 1 980 000 рублей компания из столицы Приморья готова привезти Сиенту под заказ. Салон здесь тканевый, руль – кожаный и мультифункциональный.

В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, мультимедийная система с крупным сенсорным планшетом, электропривод боковых дверей и ряд других опций.

Привод – передний. Под капотом стоит 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 120 л. с. в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT.

Другая компания из Владивостока привезет Sienta из Японии уже за 2 370 000 рублей. На этот раз машина полноприводная и гибридная, а отдача силовой установки – 116 л. с.

Интерьер Toyota Sienta

В основе лежат 1,5-литровый бензиновый двигатель на 91 л. с., электромотор и вариатор e-CVT.

По оснащению тут подогрев руля, двухуровневый подогрев передних сидений, электропривод боковых сдвижных дверей, мульти-руль, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости. Обивка сидений, правда, все та же – тканевая.

Сравнение цен с китайскими конкурентами

Китайский семейный кроссовер VGV U70 Pro продается минимум за 2 579 900 рублей.

Jetour X90 Plus 2024 года выпуска в прайс-листе оценили минимум в 3 479 900 рублей. Выпускаемый в Калуге Tenet T8 в новых комплектациях с пятиместным салоном идет от 3 099 000 рублей.

Поскольку машины поставляют под заказ, итоговая сумма может меняться: сказываются выбранная комплектация, курс валют, стоимость логистики, таможенные платежи, утильсбор и прочие факторы. Указанные цены актуальны на дату публикации и не обязательно отражают конечную стоимость конкретного автомобиля.

О том, на чем сэкономили в семейном кроссовере за 2,8 миллиона рублей, «За рулем» рассказывал в тесте.

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