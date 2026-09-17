Новый семейный кроссовер от 2 865 000 рублей: на чем сэкономили?
Семиместный автомобиль в России – не массовая история. Не последнюю роль играет цена: примерно от 4 млн рублей за кроссовер, а к минивэнам не подойти без 5 миллионов. А вот Changan CS75 Pro стоит около 3 млн рублей!
Для пассажиров и багажа
Понятно, что в машине длиной 4,75 м сиденья в багажнике простором не балуют – но с детьми можно отправиться и в дальнюю дорогу. Я же при росте 186 см уперся головой в потолок.
Пространство для ног можно выгадать за счет пассажиров на среднем ряду: при трехрядном салоне сиденье второго ряда имеет продольную регулировку. В целом – приемлемо. А при цене 3,06–3,16 млн за семиместный вариант – даже отлично.
При максимальной пассажировместимости для багажа остается 358 л – это по паспорту и если грузить под потолок. По факту: пара небольших чемоданов или несколько сумок уложатся легко.
В пятиместном CS75 Pro второй ряд установлен неподвижно, можно лишь в небольшом диапазоне изменить угол наклона спинок. Места – навалом, только самые рослые пассажиры могут пожаловаться, что сверху «жмет» заниженный панорамной крышей потолок. Впрочем, базовая комплектация Комфорт «панорамы» лишена.
Как едет? Какой расход?
Турбомотор 1.5 мощностью 181 л. с. хорошо знаком по другим Чанганам. С ним CS75 Pro бодр во всём диапазоне разрешенных скоростей. И довольно экономичен: в смешанном цикле с ездой по городу без пробок по чекам вышло 8,1 литра 92‑го бензина на 100 км.
Уже после старта продаж на сайте марки появился мотор мощностью 147 сил, причем без изменения крутящего момента (те же 280 Н·м), динамики, расхода топлива и – цен. Похоже, новую мощность прописали для снижения налогов и сборов.
Робот ведет себя адекватно, лишь слегка подтормаживая на старте ради продления жизни сцеплениям.
Машина строго переднеприводная, хотя я всё же съехал на песок и убедился, что электроника умело имитирует межколесную блокировку.
По асфальту разного качества погонял вдоволь. Changan без пробоев переваривает выбоины всех калибров. Звуком подвеска напоминает о себе только на отбой при самых больших возмущениях. Крены небольшие, реакции на пустоватый руль понятны, в неровных поворотах машина стабильна на заданной траектории.
Хорош и акустический комфорт. То ли китайские шины Chaoyang действительно тихие, то ли Changan уделил должное внимание шумоизоляции, но в любом случае – зачет.
Где сэкономили?
Если вместительную и достаточно мощную машину предлагают по интересной цене, то где сэкономили?
В обеих комплектациях нет датчика дождя, потолочные ручки без микролифта и подсветка макияжных зеркал без автоматики включения. Это мелочи. Весомый минус – нет шторок безопасности.
Базовую комплектацию Комфорт бедной не назовешь: 19‑дюймовые колеса, 12‑дюймовая медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль, обогрев руля, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. Тканевый салон я вовсе склонен расценивать как преимущество.
В версии Техно, помимо прочего, получите камеры кругового обзора и полный зимний пакет. Есть системы помощи водителю, включая радарный адаптивный «круиз», настроенный очень адекватно: с ним можно ездить и по городу. Доплата – 90 тысяч рублей.
А вот за третий ряд сидений берут 190–200 тысяч рублей. Но аналогов за сопоставимые деньги нет.
Гарантии
Changan пересмотрел гарантийные условия и регламент ТО на российском рынке. Срок заводской защиты на элементы подвески и приводные ремни увеличен с 1 года или 20 тысяч км пробега до 3 лет или 100 тысяч км. Это в числе лучших предложений.
Периодичность замены антифриза увеличена до 3 лет или 80 тысяч км (было 2 года или 20 тысяч км). Замена свечей зажигания отныне предписана каждые 30 тысяч км вместо 20, тормозной жидкости – каждые 40 тысяч км вместо 30 тысяч км.
А вот интервал обновления салонного фильтра сокращен с 2 лет или 20 тысяч км до 1 года или 10 тысяч км, и для России это правильно.
Changan CS75 Pro
- Разгон 0–100 км/ч, с 8,4
- Макс. скорость, км/ч 195
- Длина / ширина / высота / база, мм 4748 / 1870 / 1720 / 2786
- Дорожный просвет, мм 180
- Объем багажника, л 780–1481
- Снаряженная / полная масса, кг 1625 / 1925
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³, 181 л. с. при 5500 об/мин, 280 Н·м при 1500–4000 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р7
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 55
- Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,0
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