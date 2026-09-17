Новый семейный кроссовер от 2 865 000 рублей: на чем сэкономили?

Changan CS75 Pro 2026: цены, оснащение, тест-драйв

Семиместный автомобиль в России – не массовая история. Не последнюю роль играет цена: примерно от 4 млн рублей за кроссовер, а к минивэнам не подойти без 5 миллионов. А вот Changan CS75 Pro стоит около 3 млн рублей!

Для пассажиров и багажа

Понятно, что в машине длиной 4,75 м сиденья в багажнике простором не балуют – но с детьми можно отправиться и в дальнюю дорогу. Я же при росте 186 см уперся головой в потолок.

Пространство для ног можно выгадать за счет пассажиров на среднем ряду: при трехрядном салоне сиденье второго ряда имеет продольную регулировку. В целом – приемлемо. А при цене 3,06–3,16 млн за семиместный вариант – даже отлично.

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При максимальной пассажировместимости для багажа остается 358 л – это по паспорту и если грузить под потолок. По факту: пара небольших чемоданов или несколько сумок ­уложатся легко.

Changan CS75 Pro. Цена в России от 2 865 000 ₽

В пятиместном CS75 Pro второй ряд установлен неподвижно, можно лишь в небольшом диапазоне изменить угол наклона спинок. Места – навалом, только самые рослые пассажиры могут пожаловаться, что сверху «жмет» заниженный панорамной крышей потолок. Впрочем, базовая комплектация Комфорт «панорамы» лишена.

Как едет? Какой расход?

Турбомотор 1.5 мощностью 181 л. с. хорошо знаком по другим Чанганам. С ним CS75 Pro бодр во всём диапазоне разрешенных скоростей. И довольно экономичен: в смешанном цикле с ездой по городу без пробок по чекам вышло 8,1 литра 92‑го бензина на 100 км.

Капот тяжеленный: газовые упоры не помешали бы. Системы старт-стоп нет, однако аккумулятор – дорогой AGM.

Уже после старта продаж на сайте марки появился мотор мощностью 147 сил, причем без изменения крутящего момента (те же 280 Н·м), динамики, расхода топлива и – цен. Похоже, новую мощность прописали для снижения налогов и сборов.

Робот ведет себя адекватно, лишь слегка подтормаживая на старте ради продления жизни сцеплениям.

Машина строго переднеприводная, хотя я всё же съехал на песок и убедился, что электроника умело имитирует межколесную блокировку.

Металлическая защита двигателя уменьшает паспортные 180 мм клиренса до 160 мм.

По асфальту разного качества погонял вдоволь. Changan без пробоев переваривает выбоины всех калибров. Звуком подвеска напоминает о себе только на отбой при самых больших возмущениях. Крены небольшие, реакции на пустоватый руль понятны, в неровных поворотах машина стабильна на заданной траектории.

Задняя подвеска независимая, несмотря на отсутствие полного привода. Дополнительный антикор не помешает.

Хорош и акустический комфорт. То ли китайские шины Chaoyang действительно тихие, то ли Changan уделил должное внимание шумоизоляции, но в любом случае – зачет.

Где сэкономили?

Если вместительную и достаточно мощную машину предлагают по интересной цене, то где сэкономили?

В обеих комплектациях нет датчика дождя, потолочные ручки без микролифта и подсветка макияжных зеркал без автоматики включения. Это мелочи. Весомый минус – нет шторок безопасности.

У приборки два мало отличающихся дизайна и крупные цифры. На спицы руля вынесено управление обогревом не только собственно руля, но и лобового стекла. У медиасистемы простенькая графика, ­понятный интерфейс и шустрый отклик.

Центр передней панели слегка развернут к водителю. Руль регулируется в двух плоскостях. Управление микроклиматом полностью кнопочное.

Базовую комплектацию Комфорт бедной не назовешь: 19‑дюймовые колеса, 12‑дюймовая медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль, обогрев руля, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. Тканевый салон я вовсе склонен расценивать как преимущество.

В версии Техно, помимо прочего, получите камеры кругового обзора и полный зимний пакет. Есть системы помощи водителю, включая радарный адаптивный «круиз», настроенный очень адекватно: с ним можно ездить и по городу. Доплата – 90 тысяч рублей.

По моему мнению, Changan делает самые удобные передние сиденья среди китайских марок массового сегмента. CS75 Pro – не исключение. На втором ряду есть все удобства: обогрев, USB-порты, подлокотник, дефлектор.

А вот за третий ряд сидений берут 190–200 тысяч рублей. Но аналогов за сопоставимые деньги нет.

Гарантии

Changan пересмотрел гарантийные условия и регламент ТО на российском рынке. Срок заводской защиты на элементы подвески и приводные ремни увеличен с 1 года или 20 тысяч км пробега до 3 лет или 100 тысяч км. Это в числе лучших предложений.

Багажник вместительный и со шторкой в «базе». В пятиместной машине докатка лежит под ковриком, в семиместной – ­висит снаружи под полом.

Периодичность замены антифриза увеличена до 3 лет или 80 тысяч км (было 2 года или 20 тысяч км). Замена свечей зажигания отныне предписана каждые 30 тысяч км вместо 20, тормозной жидкости – каждые 40 тысяч км вместо 30 тысяч км.

А вот интервал обновления салонного фильтра сокращен с 2 лет или 20 тысяч км до 1 года или 10 тысяч км, и для России это правильно.

Выхлопные патрубки на бампере – бутафорские. Колеса черные в любой комплектации.

Адекватная цена Следы экономии

Changan CS75 Pro

Разгон 0–100 км/ч, с 8,4

8,4 Макс. скорость, км/ч 195

195 Длина / ширина / высота / база, мм 4748 / 1870 / 1720 / 2786

4748 / 1870 / 1720 / 2786 Дорожный просвет, мм 180

180 Объем багажника, л 780–1481

780–1481 Снаряженная / полная масса, кг 1625 / 1925

1625 / 1925 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³, 181 л. с. при 5500 об/мин, 280 Н·м при 1500–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³, 181 л. с. при 5500 об/мин, 280 Н·м при 1500–4000 об/мин Трансмиссия передний привод, Р7

передний привод, Р7 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 55

АИ‑92…95 / 55 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,0

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