6 мест, 237 л. с., АКП8: сравнили минивэн нашей сборки с аналогами

Минивэн Соллерс SP7 из Елабуги: цены, комплектации, опции

Соллерс SP7 – минивэн, собираемый в Елабуге на том же конвейере, где выпускается его родной брат JAC RF8. Есть ли у них отличия?

В чем разница?

Отличие у минивэнов JAC RF8 и Соллерс SP7 одно, если не считать шильдиков. У Соллерса нет встроенного видеорегистратора. Значит, и концепция машины неизменна: это не универсальный минивэн, а бизнес-шаттл, главные пассажиры которого восседают на индивидуальных креслах второго ряда.

Про комфорт

Водитель тут скорее всего наемный, но жизнь его неплоха: за рулем сидеть удобно, обстановка приятная и богатая. Тело в комфортном сиденье не затекает даже после нескольких часов езды (или ожидания шефа).

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Массаж включен в услуги только на втором ряду, как и поддержки для ног – оттоманки. Дотянуться ногами до впереди стоящих кресел, скорее всего, не получится. Раздельные сиденья двигаются в продольном направлении и в крайнем заднем положении оставляют целую площадь перед седоками.

Медиасистема удобна и интуитивно понятна. Отдельно хочется похвалить качество звучания динамиков. Кроме трехзонного климат-контроля есть обогрев лобового стекла и руля.

В интерьере непривычно много физических кнопок, баланс сенсорного и аналогового управления оптимален.

Можно отложить заботы о мировом порядке, положив телефон на откидной столик, и расслабиться в полулежачем положении. На потолке – свой блок климат-контроля, в центральной консоли – ­глубокий ящик и очередные подстаканники.

Хрустальный селектор с инкрустацией красив, но в солнечную погоду пускает в глаза яркие зайчики. Для пассажиров есть свой блок климат-контроля, обогрев и вентиляция сидений.

Самые удобные кресла – на втором ряду. Пробираться на третий ряд легко – ширины прохода и высоты потолка хватает.

На третьем ряду тоже есть жизнь. И воздух во всех смыслах: кроме пространства для ног и над головой, на потолке имеются дефлекторы. Подстаканники и разъемы для зарядки тоже на месте.

Двоим на последнем ряду будет комфортно. Подушки стоят высоко, а спинка регулируется по углу наклона в большом диапазоне. На левом месте есть скобы для крепления детского кресла. Для полного счастья в центральной консоли второго ряда не хватает розетки на 220 В.

Галерка рассчитана на троих, но средний пассажир будет раздражать своим присутствием соседей: задние арки ограничивают ширину. Лучше ­считать эту машину шестиместной.

Как едет

Моя попытка промчать по извилистой дороге побыстрее была встречена визгом шин Giti и хрустом системы стабилизации: ты чего творишь?! Соллерс SP7 – это прежде всего комфорт, и стоит принять эту простую истину, как всё встает на свои места. Подвеска приятно покачивает кузов на неровностях, ветер даже на шоссе почти не гудит в зеркалах.

При этом мягко – вовсе не значит медленно. Минивэн чувствует себя на скоростной автостраде как рыба в воде. Двухлитровый турбомотор N20TG в 237 сил и восьмиступенчатый автомат, своим корпусом доказывающий, что он Aisin, прекрасно ладят и относительно легко разгоняют ­большой корабль.

Соллерс SP7. Цена в России от 5 075 000 ₽

При этом расход бензина вовсе не напоминает корабельные аппетиты: в среднем SP7 укладывается в 11 л/100 км, да и в плотном городском потоке ограничивается 13–14 литрами.

Конкуренты: за те же деньги, но с пробегом

На вторичке идеологически ближе всего к Соллерсу популярный во многих странах минивэн Toyota Alphard. Но за 5 млн рублей можно рассчитывать лишь на шести-семилетний экземпляр с пробегом под 200 тысяч км. Двигатель – бензиновый V6 3.5 мощностью 300 л. с. С соответствующим транспортным налогом.

Toyota Alphard

Немецкий Mercedes-Benz V‑класса окажется примерно на год свежее. На рынке встречаются дизельные машины в двух вариантах мощности (163 и 190 л. с.). Коробка, разумеется, автоматическая. В отличие от Тойоты, у V‑класса может быть полный привод.

Volkswagen Multivan за 5 млн будет самым свежим из этой троицы – рестайлинговый Т6 2022 года выпуска. Например, с двухлитровым дизелем (199 л. с.), роботом и полным приводом.

Mercedes-Benz V‑класса Volkswagen Multivan

Выводы

Конечно, Соллерсу, как и Джаку, не хватает версии попроще, для семей, а не для корпоративных парков, – с тканевыми сиденьями, тремя креслами во втором ряду и возможностью их демонтажа для перевозки грузов. Но представители фирмы парируют, что в этом случае вряд ли получится сбить цену больше, чем на полмиллиона – а это всего лишь 10% от стоимости.

Не соглашусь! Полмиллиона – большие деньги, особенно когда машина в единственной сегодня комплектации стоит 5 млн рублей.

И уж совсем удивительное дело: Соллерс дороже Джака. Пусть всего на одну тысячу рублей, но всё же. Нельзя ли наоборот?

Поведением на дороге Соллерс SP7 напоминает большие японские минивэны для Северной Америки – такие, как Toyota Sienna или Nissan Quest.

Комфортный шаттл российской сборки Купить его смогут немногие

Соллерс SP7

Разгон 0–100 км/ч, с 9,8

9,8 Макс. скорость, км/ч 200

200 Длина / ширина / высота / база, мм 5215 / 1895 / 1830 / 3100

5215 / 1895 / 1830 / 3100 Дорожный просвет, мм 130

130 Объем багажника, л 750

750 Снаряженная / полная масса, кг 2110 / 2675

2110 / 2675 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³, 237 л. с. при 5500 об/мин, 400 Н·м при 3300 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³, 237 л. с. при 5500 об/мин, 400 Н·м при 3300 об/мин Трансмиссия передний привод, А8

передний привод, А8 Топливо / запас топлива, л АИ-92 / 65

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