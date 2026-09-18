Независимым автосервисам могут ограничить доступ к техдокументации. Комментарий эксперта

Кадаков: Дилеры защищают бизнес, но без них половину сложных авто не обслужить

Российские независимые станции техобслуживания (СТО) могут столкнуться с ограничениями при получении заводской документации – инструкций, каталогов запчастей и софта для диагностики.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой: выдавать такие материалы исключительно через защищенные каналы и только тем организациям, где трудятся аттестованные специалисты.

Пакет из 11 предложений 14 сентября ушел в Роспотребнадзор, стало известно «Ведомостям».

РОАД настаивает на пересмотре самого порядка доступа, аргументируя это соображениями безопасности и защиты интеллектуальной собственности.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Со стороны может показаться, что дилеры просто защищают свой бизнес и усложняют жизнь конкурентам. Да, это отчасти так. Но сильно ли это усложнит жизнь независимым СТО? Не думаю. Они и раньше были вынуждены доставать запчасти и «тырить» документацию благодаря ловкости рук. Именно поэтому в 2022-2023 годах мы могли ремонтировать некоторые автомобили: они находили обходные пути, когда все базы данных были закрыты.

Дилеры делают это по двум причинам. Они говорят, что торговля автомобилями – дело ответственное, так как это технически сложный товар, к которому есть требования по безопасности. Это и расходы, которые несут дилеры, чтобы соответствовать требованиям автопроизводителя. А официальным дилерам нужно эти расходы отбивать. Сегодня дилер зарабатывает на совокупной марже: от продажи автомобиля, обслуживания, продажи запчастей и аксессуаров. И конечно, дилерам в этой связи важно обеспечить поток клиентов.

Насчет защиты интеллектуальной собственности аргумент слабый – дилерам она не принадлежит. Тут уж должны выходить с инициативой сами автопроизводители. Понятно, что дилеры представляют автопроизводителей, но сегодня ты можешь быть дилером Chery, завтра – нет. Поэтому ты не можешь в такой плоскости представлять интересы автопроизводителей.

Хочу добавить, что позиция некоторых автовладельцев в виде отказа от услуг официальных дилеров часто заканчивается тем, что после гаражного СТО они приходят к дилеру на переделку. Если сейчас дилеров убрать и оставить только этих неофициалов, половину технически сложных автомобилей будет невозможно обслужить. А кто будет отвечать за гарантийные условия и обслуживание? Дилерская сеть себя защищает, и ее можно понять.

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