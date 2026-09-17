Как не купить подделку: Rolf сохранит металлическую канистру для российской розницы

Rolf на Automechanika Frankfurt 2026: пластиковая канистра для Азии, Африки и Ближнего Востока и новые позиции Ultra

Бренд высокотехнологичных масел Rolf выступил на международной автомобильной выставке Automechanika Frankfurt 2026, которая работала во Франкфурте с 8 по 12 сентября. Посетителям там показали обновленную стратегию развития – с единым визуальным стилем, новым стандартом упаковки для всей продукции и пополнением флагманской линейки Ultra.

Главный акцент экспозиции – пластиковая канистра. Делали ее с учетом того, как устроена международная дистрибуция, и в компании рассчитывают, что обновленная тара вместе с ее графическим оформлением укрепит позиции бренда за рубежом.

Масла в новой пластиковой упаковке будут поставляться на рынки стран Азии, Африки и Ближнего Востока. В России такую продукцию тоже можно будет найти – правда, пока только в фирменных магазинах бренда на маркетплейсах.

А вот традиционная российская розница продолжит получать привычную металлическую канистру. Она, по сути, остается ключевым элементом защиты от контрафакта.

На выставке представили и новинки серии Rolf Ultra. Продукты этой линейки создаются на базе синтетических масел PAO и GTL с премиальными пакетами присадок – именно это дает максимальный уровень защиты двигателя в момент запуска и при повышенных нагрузках в рабочем режиме.

Что касается масштаба самого мероприятия, Automechanika Frankfurt 2026 по-прежнему входит в число крупнейших площадок автоиндустрии: в этом году участие в ней приняли порядка 4400 компаний, а число посетителей превысило 100 тыс. человек.