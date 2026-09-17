Как номер телефона автовладельца превращается в инструмент мошенников

Юрист Олифир объяснил, как записка под лобовым стеклом помогает злоумышленникам

Оставленная на видном месте в автомобиле записка с номером телефона давно считается простым способом связи, если машина мешает проезду или ее задели.

Однако, как предупреждает адвокат Андрей Олифир, такая привычка создает серьезные риски. По его словам, по номеру мошенники способны восстановить довольно полный профиль человека: марку и цвет машины, государственный регистрационный знак, а нередко и адрес проживания или работы.

Одна из схем строится на спешке и человеческой реакции. Звонящий сообщает, что автомобиль задели или собираются эвакуировать. Владелец быстро выбегает во двор, оставляя без присмотра квартиру или рабочий кабинет. Для злоумышленника такое поведение становится подтверждением, что человек действительно живет или работает именно здесь.

Другое направление связано с доступом к личным данным. Вход в мессенджеры, маркетплейсы и на портал госуслуг часто привязан к номеру телефона и одноразовому коду. Представляясь сотрудником парковки или страховым агентом, мошенник ссылается на записку под стеклом и просит продиктовать цифры из СМС. В результате захваченная учетная запись уходит вместе с перепиской и документами.

Кроме того, номер можно ввести в банковское приложение и узнать имя, отчество, первую букву фамилии получателя, а также банки, где у него открыты счета. Дальше разговор ведется с обращением по имени и отчеству, что многие воспринимают как признак настоящего звонка.

Отдельная линия – давление и угрозы повредить машину с требованием денег. Юрист напомнил, что такие действия подпадают под статью 163 УК РФ, а причиненный вред оценивается по статье 167 УК РФ при значительном ущербе.

Во избежание проблем Олифир советует завести вторую сим-карту и не привязывать ее ни к банковским приложениям, ни к государственным сервисам.

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