Самая популярная кнопка в автомобилях Dacia — что она говорит о правилах ЕС

Глава Dacia раскритиковала растущее число обязательных требований Евросоюза

Новые автомобили становятся все дороже – и причина не только в технологиях, но и в бесконечном потоке предписаний из Брюсселя.

Глава Dacia Катрин Адт открыто критикует эту тенденцию, находя все более яркие аргументы. По ее словам, за последнее время бренд уже внедрил около ста требований ЕС, а до конца десятилетия придется выполнить еще более сотни новых. Только соблюдение норм по выбросам и безопасности теперь съедает четверть всего бюджета на исследования и разработки. Приносит ли это реальную пользу покупателю – вопрос, на который Адт не дает однозначного ответа.

Особенно показателен пример кнопки «My Safety» (Моя безопасность). Она позволяет одним нажатием активировать или отключить сразу несколько систем помощи водителю в выбранной комбинации. У других производителей для этого приходится пробираться через множество меню, а после каждого запуска двигателя все системы снова включаются.

У Dacia же, по словам Адт, эта кнопка – самая используемая в автомобиле. Водители явно устали от постоянных звуковых и световых сигналов. И садясь в автомобиль просто отключают все ненужное.

Dacia вместе с другими автопроизводителями уже предложила Еврокомиссии ввести хотя бы временный мораторий на новые требования для компактных автомобилей.

Генеральный директор Renault Фабрис Камболив пошел еще дальше, предложив десятилетнюю паузу. Цель одна – сохранить доступные машины для покупателей. Пока же Брюссель, похоже, не слышит эти призывы, и бюджетные автомобили продолжают дорожать.

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