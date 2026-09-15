Почему ездить на слабо накачанных шинах небезопасно? Разъяснения эксперта

Тарасов: Давление в шинах надо проверять раз в две недели и на холодных колесах

О давлении в шинах большинство водителей вспоминает в самый последний момент – когда уже собрались в дальнюю дорогу. А ведь спущенное колесо бьет не только по покрышке. Кошелек тоже страдает. Об этом рассказал Александр Тарасов, технический эксперт шинного бренда Attar.

«Скорость и равномерность износа шин напрямую зависят от внутреннего давления. Если оно недостаточное, это вызывает повышенную нагрузку на плечевые области протектора, из-за чего покрышка изнашивается неравномерно. Кроме того, возрастает вероятность повреждения диска при проезде неровностей, поскольку нагрузка на него существенно увеличивается», – сказал эксперт.

Что происходит с машиной дальше? По словам Тарасова, у недокачанной шины меняется пятно контакта с дорогой. Отклик на руль слабеет, сцепление падает – особенно в поворотах, а тормозной путь растягивается. На мокром или обледеневшем покрытии такой запас уже не кажется мелочью.

Есть и чисто экономическая сторона. Мягкая покрышка сильнее деформируется при каждом обороте колеса, сопротивление качению растет, и мотору приходится тратить больше энергии, чтобы держать ту же скорость. Расход топлива, соответственно, тоже подрастает.

Как часто использовать манометр? Раз в две недели, причем мерить давление следует только на холодных шинах. Ориентир – цифры, которые рекомендует производитель автомобиля: они есть в руководстве по эксплуатации, на наклейке в дверном проеме водителя или на лючке бензобака. Пригодится и привычка регулярно осматривать покрышки, а также не отмахиваться от сигналов системы контроля давления TPMS, если она установлена.

О том, что незаметно повышает расход топлива и мешает машине тормозить, «За рулем» уже рассказывал ранее.

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