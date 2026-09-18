Популярный отечественный кроссовер будут оснащать фаркопом с завода

Tenet T7 разрешили оснащать фаркопом: ТСУ доступно для машин с августа 2026 года

Популярный в России кроссовер Tenet T7 наконец получил официальную возможность обзавестись фаркопом. Есть, правда, нюанс: тягово-сцепное устройство разрешено ставить лишь на машины, выпущенные начиная с первых чисел августа 2026 года. И главное здесь даже не сама опция, а то, что с ТСУ автомобиль полностью укладывается в требования отечественного законодательства.

Tenet T7

Юридическую подоплеку разъяснил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

« Есть ч. 1 ст. 12.5 КоАП – штраф за эксплуатацию ТС при неисправностях или условиях, при которых она запрещена. (Перечень неисправностей, п. 7.18: запрещена установка дополнительного оборудования, не предусмотренного конструкцией/документацией завода-изготовителя, без соответствующего согласования). Если фаркоп физически стоит, но не отражен в ПТС / одобрении типа ТС – формально это основание для штрафа при проверке, а при ДТП – повод для экспертизы «несоответствия конструкции» и проблем со страховым возмещением (страховщики могут оспорить выплату, если модификация не была официально допущена) », – пояснил Ларин.

Включение ТСУ в заводское одобрение с августа 2026-го закрывает для владельцев модели целый список рисков: от штрафов и претензий по техническому регламенту до споров со страховой компанией, когда авария произошла с прицепом.

«Многие думают, что фаркоп устанавливается исключительно на крупногабаритные и мощные автомобили. В ряде случаев так оно и есть, но все же конструктивные возможности ТС и наличие разрешения на установку ТСУ суть разные вещи. Документ под названием Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для того и придуман, чтобы упорядочить многие позиции. Именно в нем черным по белому указано, допускается ли буксировка прицепа данной конкретной моделью ТС, предусмотрена ли установка тягово-сцепного устройства и т.д. », – отмечает отраслевой специалист Георгий Вихров.

Насколько востребован фаркоп в России

«Много ли в стране машин с фаркопами? – Насколько я знаю, в ГИБДД нет отдельного учета тягово-сцепных устройств как отдельного вида оборудования. Данные о наличии или отсутствии у автомобиля фаркопа в официальных регистрах не фиксируются. Но и без них можно с уверенностью сказать, что ТСУ не является распространенным явлением. Чтобы понять справедливость этого утверждения, приглядитесь к кроссоверам и внедорожникам на какой-нибудь парковке возле крупного торгового центра. Машины с фаркопом окажутся исключением из общего правила», – заявил Георгий Вихров

Тогда что двигало автопроизводителем, разрешившим ставить ТСУ на не самый крупный Tenet T7? Мотивы, скорее всего, те же, что и в случае с еще более компактным кроссовером Tenet T4L.

«Наличие ТСУ расширяет возможности кроссоверов Tenet. С ним автовладелец может буксировать прицепы с дачными и строительными грузами, перевозить лодки и гидроциклы, а также транспортировать мототехнику и квадроциклы. Для тех, кто путешествует с велосипедами или перевозит крупный багаж, можно дополнительно приобрести и установить держатели и багажные платформы. Главное, дать людям информацию, что такая опция существует, а дальше каждый примет свое решение: надо ему это или его автомобиль обойдется без фаркопа», – объясняют в пресс-службе бренда.

Считать фаркоп козырем в борьбе за покупателя Георгий Вихров не стал.

Цены, сроки ожидания и монтаж

Приятный момент: внешне скромный по «лошадям» Tenet T7 способен тащить прицеп разрешенной максимальной массой до 750 кг. Для управления автомобилем с таким прицепом достаточно водительского удостоверения категории «В».

«Поставить ТСУ можно и при покупке машины, и позже – на фирменном сервисе. Монтаж оборудования занимает минимальное время и может быть выполнен в день обращения. ТСУ доступны к покупке и установке в официальных дилерских центрах», – уточняют в Tenet.

Два столичных дилерских центра марки на запрос ответили одинаково: фаркопов для Tenet T7 в наличии нет.

«Бывает так, что заказываем сразу несколько ТСУ, и, в силу не самого большого спроса, они потом лежат мертвым грузом. Поэтому проще работать под конкретный клиентский заказ. Срок ожидания занимает порядка 10-14 дней», – заявили в отделе дополнительного оборудования одного из ДЦ Tenet.

Расценки у дилеров расходятся. В одном случае клиенту придется выложить 50 000 рублей – столько стоят сам фаркоп, электрика и работы по установке оборудования. В другом московском ДЦ цифра иная – 65 000 рублей с учетом монтажа, подключения электрической части и гарантийных обязательств. Плюс 10 рублей – предоплата.

«На все про все уходит порядка 4-5 часов. Оборудование устанавливается исключительно в штатные места автомобиля, при этом очень аккуратно. Усилитель монтируется вместе с кронштейном, на который крепится непосредственно фаркоп. А последний немного выходит за бампер. Никаких дополнительных врезаний не предусмотрено, силовая структура конструкции не затрагивается. Единственное, снизу примерно на 2 см подрезается юбка бампера – и все. Мы уже проделывали подобные работы на моделях Tenet T7 и Tenet T8 , так что опыт имеется», – рассказали в дилерском центре.

Интерьер Tenet T7

Автомобили Tenet T7, сошедшие с конвейера до момента официальной сертификации, то есть до августа 2026-го, дилеры тоже готовы оснастить фаркопом – но с оговоркой. – Поставить-то мы можем, но четко под ответственность клиента. А вдруг будет какой-либо гарантийный случай? Тогда в гарантии могут отказать. Были такие модели, как Chery Tiggo 7L и Chery Tiggo 7 Pro Max, так вот, на них официальная установка фаркопа не разрешалась. Наверное, по той причине, что были вопросы по коробке передач. Не просто же так дается рекомендация.

О том, какие еще безобидные на первый взгляд вещи в машине оборачиваются серьезными проблемами, «За рулем» рассказывал.

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