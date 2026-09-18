Стали известны темы, которые будут обсуждаться на крупном форуме автобизнеса

Форум автобизнеса CarX 2026 состоится 6 октября в отеле «МонАрх» в Москве

Форум автомобильного бизнеса CarX 2026 примет Москва 6 октября. Площадка – отель «МонАрх». Организатором выступает агентство « АВТОСТАТ», а стратегическим информационным партнером стало издание «За рулем». Тем и направлений набралось столько, что часть из них стоит разобрать отдельно.

Один из главных потоков отдан рынку легковых автомобилей. Помимо детального анализа и знакомства с лучшими стратегиями продаж, участникам покажут кейсы в области финансовых и цифровых сервисов. Без новинок тоже не обойдется – речь и о моделях, которые уже пришли на российский рынок, и о тех, что только собираются. На выставке с ними можно познакомиться, задать вопросы представителям брендов, а вместе с экспертами обсудить их перспективы.

Дальше – коммерческий транспорт. Статистика и аналитика здесь, разумеется, будут, но ставка сделана на яркие экспертные дискуссии. Структуру спроса спикеры рассмотрят отдельно, как и новые нюансы работы с этим сегментом. Условия в нем постоянно меняются, причем под влиянием целого ряда факторов.

Автосервису тоже нашлось место в программе. Сессии этого потока организаторы разделили на две части: одна – про перспективы развития отрасли, другая – про самые острые проблемы и возможные способы их решить.

Особое внимание решено уделить автомобильным маслам и смазочным материалам. Что сейчас происходит в отрасли, неразрывно связанной с авторынком? Как она изменилась за последние годы и что ее ожидает в будущем? Обо всем этом расскажут спикеры потока.

Форум автобизнеса CarX 2026 пройдет 6 октября. Место встречи – Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1.

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