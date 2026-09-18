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Стали известны темы, которые будут обсуждаться на крупном форуме автобизнеса

Форум автобизнеса CarX 2026 состоится 6 октября в отеле «МонАрх» в Москве

Форум автомобильного бизнеса CarX 2026 примет Москва 6 октября. Площадка – отель «МонАрх». Организатором выступает агентство « АВТОСТАТ», а стратегическим информационным партнером стало издание «За рулем». Тем и направлений набралось столько, что часть из них стоит разобрать отдельно.

Стали известны темы, которые будут обсуждаться на крупном форуме автобизнеса

Один из главных потоков отдан рынку легковых автомобилей. Помимо детального анализа и знакомства с лучшими стратегиями продаж, участникам покажут кейсы в области финансовых и цифровых сервисов. Без новинок тоже не обойдется – речь и о моделях, которые уже пришли на российский рынок, и о тех, что только собираются. На выставке с ними можно познакомиться, задать вопросы представителям брендов, а вместе с экспертами обсудить их перспективы.

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Дальше – коммерческий транспорт. Статистика и аналитика здесь, разумеется, будут, но ставка сделана на яркие экспертные дискуссии. Структуру спроса спикеры рассмотрят отдельно, как и новые нюансы работы с этим сегментом. Условия в нем постоянно меняются, причем под влиянием целого ряда факторов.

Автосервису тоже нашлось место в программе. Сессии этого потока организаторы разделили на две части: одна – про перспективы развития отрасли, другая – про самые острые проблемы и возможные способы их решить.

Особое внимание решено уделить автомобильным маслам и смазочным материалам. Что сейчас происходит в отрасли, неразрывно связанной с авторынком? Как она изменилась за последние годы и что ее ожидает в будущем? Обо всем этом расскажут спикеры потока.

Форум автобизнеса CarX 2026 пройдет 6 октября. Место встречи – Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1.

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