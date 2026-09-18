Атмосферник, вариатор и привод на выбор — в продаже появился новый японский компактвэн

Компактный Suzuki Solio в России можно найти по цене от 1,7 млн рублей

В России начали продавать новый компактный минивэн Suzuki Solio, который официально предназначен только для японского рынка.

Автомобиль предлагается преимущественно под заказ, но иногда встречается и в наличии.

Suzuki Solio

Так, во Владивостоке частный продавец выставил на продажу новый Solio 2024 года выпуска за 1 678 000 рублей. Машина представлена в максимальной комплектации: кнопка запуска двигателя, мультимедиа с сенсорным экраном, парктроники, климат-контроль и цифровая приборная панель.

Под капотом установлен 1,2-литровый атмосферный мотор K12C DualJet мощностью 91 л. с. с цепным приводом ГРМ, алюминиевым блоком цилиндров и распределенным впрыском. Привод – передний, коробка передач – вариатор.

Еще несколько новых Suzuki Solio 2025 года предлагаются во Владивостоке под заказ. Версия с передним приводом и 82-сильным двигателем оценивается в 1 700 000 рублей, а аналогичная машина с полным приводом – в 1 705 000 рублей.

Suzuki Solio

Стоит учитывать, что указанные цены взяты из открытых объявлений на момент публикации. Для автомобилей под заказ итоговая стоимость может меняться из-за комплектации, курса валют, логистики, таможенных платежей и утильсбора.

Для сравнения: пятиместный универсал Lada Largus в топовой комплектации «Драйв» стоит 1 842 000 рублей, а бюджетный минивэн Sollers SF1 обойдtтся в 2 250 000 рублей.

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