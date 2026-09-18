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Как улучшить тормоза в машине?

Если тормозная система вашего автомобиля исправна, но замедление хочется сделать более эффективным, мягким, острым или информативным без серьезных затрат – меняйте тормозные колодки.

Тем более, что список самых достойных производителей колодок уже известен. В первом туре голосования премии Бренд Года «За рулем» наши читатели и подписчики назвали десять лучших торговых марок в этой категории, а именно: Fenox, Finwhale, Kashiyama, Lynxauto, Marshall, Masuma, Nibk, Patron, Sangsin и Totachi.

В Сети можно найти исчерпывающую информацию о том, как колодки тех или иных брендов влияют на торможение автомобиля, и выбрать подходящий продукт под свой стиль езды.

А пока предлагаем выбрать чемпиона среди тормозных колодок. Для этого переходите по ссылке и голосуйте за финалистов.

Как улучшить тормоза в машине?

Голосование продлится до 1 ноября. Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!

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