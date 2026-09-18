Аварийность в каршеринге снизилась на 25%: какие меры дали результат

Дептранс: травмы в каршеринге получили на 27% меньше людей, а летальные случаи сократились на 40%

По данным столичного Дептранса, за первые восемь месяцев 2026 года количество ДТП с участием арендных автомобилей оказалось на 25% ниже, чем годом ранее.

Еще заметнее улучшилась статистика по последствиям: травмы получили на 27% меньше людей, а случаев с летальным исходом стало меньше на 40%. Такая динамика говорит о том, что выбранная стратегия по повышению безопасности в сфере каршеринга действительноэффективна.

Важную роль тут сыграл целый комплекс взаимосвязанных решений. Прежде всего, доступ к аренде теперь возможен только после подтверждения личности через Mos ID – это позволяет городу быть уверенным, что за руль садится водитель с актуальными и достоверными документами.

Кроме того, перед началом поездки пользователи проходят когнитивные тесты, которые оценивают скорость реакции и помогают отсеять тех, кто находится в состоянии усталости или сниженного внимания.

Дисциплинирует водителей и система финансовых санкций: за опасное вождение предусмотрены штрафы, а за регулярные нарушения правил пользователь может быть заблокирован в сервисе.

Параллельно на дорогах проводятся регулярные проверки со стороны Госавтоинспекции, что усиливает контроль и снижает число рискованных ситуаций.

Наконец, город поддерживает операторов субсидиями на обновление автопарка – благодаря этому в аренду попадают только надежные машины, оснащенные современными системами безопасности.

Город намерен и дальше развивать цифровые инструменты контроля и повышать требования к операторам каршеринга, чтобы тенденция к снижению аварийности сохранялась.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы принимаем все необходимые меры, чтобы сделать поездки на каршеринге еще комфортнее и безопаснее.

Это целый комплекс решений: от контроля за ситуацией на дорогах до внедрения новых аналитических систем. Важным шагом прошлого года стало введение обязательной верификации через Mos ID. Все это позволило значительно снизить риски ДТП».

Справка

Столичный каршеринг сегодня представлен четырьмя операторами: «Делимобиль», «Яндекс Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar.

Московский парк – крупнейший в мире: он насчитывает 40 тыс. авто, среди которых модели как зарубежных, так и наших производителей.

У каждого сервиса есть правила аренды, обязательные для пользователей. За их несоблюдение предусмотрены штрафы или понижение рейтинга, а за серьезные нарушения – блокировка. Ознакомиться с правилами можно в приложении или на сайте операторов.

Стоимость поездки зависит от машины, тарифа и текущего спроса в районе аренды – эти факторы меняются каждую минуту, поэтому цена для разных пользователей различается. В среднем минута движения стоит от 8 до 50 руб., ожидание – 3-5 руб. в минуту. Деньги списываются с привязанной банковской карты.

Оставить машину можно в пределах МКАД, а также в некоторых районах за МКАД и на территории аэропортов.

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