Стало известно, в чем китайские машины сильно уступают конкурентам в РФ

Эксперт Беленький указал на слабое место машин из КНР — остаточную стоимость

По мнению Бориса Беленького, одного из владельцев CarCraft, главная проблема китайских автомобилей на российском рынке – их заметное обесценивание.

Через четыре года эксплуатации популярные кроссоверы из КНР, согласно данным НАПИ, дешевеют на 40-55% от изначальной цены.

У многих японских и европейских моделей этот разрыв скромнее – порядка 30-40%. Если ситуация не изменится, часть покупателей может пересмотреть выгоду от владения такой машиной, особенно с учетом расходов на обслуживание.

Не стоит забывать и о качестве. Чаще всего владельцы жалуются на электронику, подвеску и турбомоторы. Однако корень проблемы, вероятно, не только в конструкции, но и в сервисе: модели обновляются так быстро, что кузовные детали и техдокументация становятся труднодоступными. Эксперт уверен, что именно предсказуемое обслуживание определит, удержатся ли бренды на вторичном рынке.

Беленький предполагает, что к концу 2026 года доля китайских машин там может достичь 10-12%. Сейчас она оценивается примерно в 6,6%, и для такого рывка нужен резкий рост во втором полугодии, что не гарантировано.

Рост продолжится, но медленнее – из-за насыщения рынка и конкуренции с традиционными марками, которые пока выигрывают в остаточной стоимости. В 2027 году возможен более активный импорт трехлетних китайских автомобилей, включая гибриды и электромобили. Это станет новым драйвером, но одновременно и вызовом для сервисной инфраструктуры и оценки рисков покупателей.

О том, что сейчас происходит на вторичном авторынке, «За рулем» уже рассказывал на этой неделе.

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