Небольшой японский родстер превратили в винтажного классического «американца»

Mitsuoka LA1: дизайн в стиле Corvette C1 1958 года на платформе Mazda MX-5 ND

Mitsuoka показала, как будет выглядеть ее новый двухместный родстер LA1. Дизайн выложили на отдельном сайте еще до официальной премьеры, намеченной на 26 ноября. По сути, перед нами классический Chevrolet Corvette C1, только в современной обертке: техническую основу позаимствовали у заднеприводной Mazda MX-5.

Кстати, это не первый заход компании на территорию Corvette. В 2018-м Mitsuoka уже представила родстер Rock Star – его сделали в стиле C2 Corvette и тоже на платформе MX-5 ND. Любопытно, что эскизы для новой LA1 рисовал тот же Таканори Аоки, который работал над Rock Star. Скорее всего, LA1 останется лимитированной серией и будет продаваться только в Японии.

Передок отсылает к Corvette C1 1958 года. Четыре круглые фары, хромированный бампер – и все это перед увеличенной решеткой и воздухозаборниками. Есть также капот с вентиляцией и передний сплиттер.

Сбоку угадывается та самая характерная линия C1: ее формируют декоративные жабры и наклейки на дверях. Правда, последние вместе с рамкой лобового стекла и складным мягким верхом достались машине от Mazda. Зато у LA1 появились хромированные пороги и оригинальные задние крылья, из-за которых задний свес стал длиннее.

Корма продолжает ту же тему: фонари на задних крыльях и обилие хрома, как у Corvette C1 выпуска до 1961 года. Плюс винтажный бампер, измененная крышка багажника и надпись Mitsuoka.

Что под капотом, пока не сообщается. Японская Mazda MX-5 ND предлагается с 1,5– и 2,0-литровыми четырехцилиндровыми двигателями на 130 и 181 л.с. соответственно. Тяга идет на задние колеса через шестиступенчатую механику или автомат.

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